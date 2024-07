L’ilvamaddalena ingaggia bonu  

Primo nuovo innesto in Serie D per l’Ilvamaddalena, che intanto continua a confermare giocatori. Il club ha tesserato il difensore Federico Bonu, la scorsa stagione alla Cos ed ex Arzachena, e rinnovato di un ulteriore anno il contratto all’attaccante tedesco, originario del Gambia, Lamine Touray, classe 2002, ex giovanili del Borussia Dortmund. Continuerà l’avventura in biancoceleste assieme a Facundo Matini, Joel Kiwobo, Blas Tapparello, Matias Munua, Federico Dominguez, Gabriele Lobrano e Diego Di Pietro. L’Uri a sua volta dopo l’addio di Domiziano Tirelli, passato al Catania, acquista due portieri: Mario Polato (2006), ex giovanili di Vicenza, Arzignano e Cittadella, e Davide Cherchi (1997), ex Cagliari e Ossese.

In Eccellenza l’Ossese ha ufficializzato l’arrivo del terzino sinistro Marco Rassu, ex Latte Dolce, del centrocampista Alfredo Saba, sempre dal Latte Dolce, e dell’attaccante Filippo Mascia dalla Cos. Il Carbonia conferma il centrocampista Nicola Mancini, l’Iglesias tiene Nicolas Capellino e Francesco Doneddu. Il Villasimius tessera l’esterno d’attacco Yanick Beugre (2002), proveniente dal Barisardo.

In Promozione il Selargius conferma l’attaccante Fabio Argiolas (1983). Si rinforza il Coghinas con Massimo Porcu, ex attaccante dell’Usinese. Il ds Massimo Sabiu dell’Arborea ha ingaggiato l’attaccante Buba Darboe, la scorsa stagione al Pirri. Confermati Marco Atzeni, Gabriele Sperandio e Marco Cicu. L’ex Cagliari Federico Sirigu resta al Villamassargia. Il difensore Andrea Peana passa dalla Nuorese al FC Alghero (Prima categoria).

