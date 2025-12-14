L’Ilvamaddalena in casa non perde un colpo: liquida la pratica Villasimius e vola in vetta 

Ilvamaddalena 2

Villasimius 0

Ilvamaddalena (4-3-3): Verardi; Tessaro (20’ st Maisto), Bonu (35’ st Munua), Esposito, Galvani; Attili, Bert (29’ st Lima Scandellari), Serra; Alvarez (24’ st Ziroli), De Cenco, Piassi(28’ st Casazza).In panchina Catena, Animobono, Zaharia, Mondino. Allenatore Acciaro.

Villasimius (4-5-1): Forzati; Zedda (28’ st Cannas), Garau, Kiwobo, Loi; Scioni, Sinha Filho (31’ st Caferri), Isaia, Marras (29’ st Saba), Cannas; Cruz. In panchina Gonzalez, Bulala, Cogoni. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : nel primo tempo 5’ Piassi, 35’ De Cenco.

Note : ammoniti Bert, Bonu, Scioni, Cruz. Recupero: 1’ pt-4’ st.

La Maddalena. Gli isolani liquidano i sarrabesi confermando il trend casalingo da imbattuti e volano in testa alla classifica ad una giornata dal termine del girone di andata.

I locali partono forte e sbloccano la gara dopo cinque minuti: Attili è lestissimo a intercettare un pallone di testa e a servire Piassi che deposita a porta sguarnita. Gli ospiti provano a reagire con un tiro a giro di Cruz che non impensierisce Verardi, poco dopo è Scioni a sprecare l’occasione del pari, ben servito da Cannas. Il raddoppio arriva al 35’: Galvani lancia un pallone dalla sua metà campo che viene mancato da Kiwobo, la palla arriva a De Cenco che davanti a Forzati lo fredda con un bel sinistro, chiudendo la prima frazione con il doppio vantaggio.

La ripresa

Nella ripresa non ci sono le stesse emozioni del primo tempo, gli ospiti provano la reazione ma la difesa locale è attentissima e Verardi non corre mai grossi pericoli; il giovane portiere è reattivo su una punizione di Scioni dal limite dell’area deviando in corner. I maddalenini sfiorano la terza rete con Maisto dopo una bella azione dalla sinistra del neo acquisto Casazza che mette in mezzo il pallone che il terzino campano non riesce a deviare in rete. Acciaro a metà gara effettua diversi cambi per far rifiatare i giocatori e per provare anche il nuovo Ziroli. Poi l’incontro non regala più grosse azioni salienti.

