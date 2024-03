L’ilvamaddalena esce indenne anche da tempio 

Tempio 0

Ilvamaddalena 0

Tempio (4-4-2) : Truddaiu, Sanna, Arca, Pinna, Gomez, Dias, Bulla (28’ st Nurra), Gallo, Virdis (21’ st Donati), Roccuzzo, Igene. In panchina Izzo, Zappareddu, Manchia, Masia, Coradduzza, Lotcikovs, Sabino. Allenatore Cantara.

Ilvamaddalena (3-5-2) : Ruzzittu, Munua, Sias, Kiwobo, Di Pietro, Madero, Lobrano, Dominguez, F. Maitini, N. Maitini (19’ st Salas), Taparello (1’ st Bazile, 30’ st Touray). In panchina: Sordini, Veca, Popescu, Arricca, Peckarroman, Coschiera. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Giudice di Sassari.

Note : ammoniti Kiwobo, Dominguez, Madero, Lobrano, Ruzzittu, Gomez, Gallo; angoli 8-6; recupero 1’ - 5’.

Tempio. La “stragallurese” tra la prima forza del campionato, l’Ilvamaddalena, e il Tempio, posizionato nella piazza d’onore, al termine di novanta minuti di una gara maschia, ma mai cattiva e con un buon livello di gioco, non ha espresso né vincitori né vinti, Se nel calcio fosse esistita la vittoria ai punti, a conquistarla sarebbero stati gli uomini di Cantara. Nel pareggio a reti bianche sono emersi il mestiere, la compattezza e la grande attenzione del reparto difensivo isolano, e quando non è stato sufficiente ci ha pensato Ruzzittu a tenere inviolata la propria porta.

La partita

Sicuramente nella prima frazione i padroni di casa sono stati più pungenti, considerato che gli ospiti hanno sofferto per il fondo del campo in erba naturale e non in sintetico come a La Maddalena. Nei primi venti minuti il Tempio è arrembante: al 6’ Sanna, un minuto più tardi e poi ancora al 12’ Bulla tentano la via del gol con conclusioni fuori di poco. Al 24’ si vedono gli ospiti con una girata di Facundo Maitini di poco alta. Al 26’ e al 29’ è Gomez a rendersi pericoloso senza però inquadrare la porta.

Il secondo tempo

Nella ripresa ancora il giovane Bulla in grande evidenza: la sua pericolosa conclusione al 13’ di testa viene disinnescata alla grande da Ruzzittu. Quindi Igene su un bel servizio di Sanna deposita di poco a lato al 14’. Bazile, entrato in apertura di ripresa, al 21’ impegna Truddaiu che devia in angolo. A 10’ dal termine è Di Pietro, sulla linea, a salvare sull’incursione di Donati. Termina così 0-0, con l’Ilvamaddalena che vede il traguardo sempre più vicino e il Tempio ancora sul primo gradino del playoff.

