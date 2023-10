L’Ilvamaddalena corre: quarto successo di fila 

Ilvamaddalena 3

Barisardo 1

Ilvamaddalena (3-5-2) : Ruzittu; Di Pietro, Madero, Popescu (26’ st Kiwobo); Munua, Lobrano (22’ st Arricca), Serra, N. Maitini (39’ st Sias), Piriottu; Gjurchinoski (22’ st Coschiera), F. Maitini (26’ st Scarpitta). In panchina Sordini, Lena, Salas, Rosito. Allenatore Cotroneo.

Barisardo (4-3-3) : Doumbouya (31’ pt Daga); Loi (30’ st Murgia), Tiesse, Petit, Bitega; Aimi, El Khattabi (8’ st Bitep), Fredrich; Castaldi, Muggianu (40’ st Donchovski), Mikidadi. In panchina Cucca, Lorenzoni, Sánchez. Allenatore Bonomi.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : pt 8’ Di Pietro,14’ Gjurchinoski (r), 25’ N. Maitini; st 45’ Donchovski.

Note : ammoniti F. Maitini, El Khattabi; recupero 3’ pt, 4’ st.

La Maddalena. Quarta vittoria consecutiva per l’Ilvamaddalena, che batte il Barisardo 3-1. La gara si mette subito in discesa per i padroni di casa: dopo 8 minuti è lestissimo Di Pietro a sbloccare il risultato su una respinta del portiere dopo un tiro di N. Maitini. Passano altri 5’ e Gjurchinoski viene atterrato in area da un difensore: per l’arbitro è penalty e lo stesso attaccante macedone realizza.

Il terzo gol è siglato da N. Maitini con un tiro scagliato da fuori area. Nel finale di gara arriva la rete della bandiera degli ospiti con Donchovski.

