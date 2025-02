l’ilvamaddalena cade anche con la Cynthia 

Ilvamaddalena 0

Cynthialbalonga 1

Ilvamaddalena (4-2-3-1) : Manis; Glino, Bonu, Martinoli, Vitelli; Attili, Dominguez; Lobrano (16’ st Alvarez), Dessena, Bolo (27’ st Touray); Aloia (16’ st Okitokandjo). In panchina Vlasceanu, Tamponi, Peri, Ribeiro, Tesija, Bello. Allenatore Fascia.

Cynthialbalonga (3-5-2) : Boschi; Pasqualoni, Angeli, Santoni; Galazzini, Nannini (14’ st Maccari), Simonetti (37’ st Riola), Manca, Pasquale; Ingretolli, Lusha (14’ st Bensaja). In panchina Iosa, Cicioni, Feri, Bellotti, Casazza, Cotugno. Allenatore Ferazzoli.

Arbitro : Frazza di Schio.

Rete : nella ripresa 15’ Ingretolli.

Note : espulso Dominguez per fallo di reazione; ammoniti Glino, Bonu, Martinoli, Nannini, Bensaja, Maccari.

La Maddalena. Terza sconfitta consecutiva per l’Ilvamaddalena, stavolta al cospetto di un Cynthia cinico nello sfruttare l’unica occasione. La gara è molto equilibrata e il primo tempo è avaro di emozioni: da menzionare solo un legno colpito dagli ospiti con un tiro dal limite di Pasquale in una prima frazione condotta dalla squadra isolana che però non è mai riuscita a essere pericolosa.

Nella ripresa i locali provano a fare la partita ma i laziali si difendono con ordine e trovano il vantaggio con un’incornata del bomber Ingretolli, abile a sfruttare in area senza marcatura un bel cross su calcio piazzato dalla tre quarti. La gara diventa più tesa a livello agonistico, con la squadra locale che rimane in inferiorità numerica per un rosso a Dominguez. Nonostante questo la squadra di Fascia tenta la reazione ma Boschi non riesce mai a essere impegnato seriamente nonostante gli innesti in avanti che potevano provare a cambiare il corso della gara. L’incontro non regala più emozioni. Gli isolani rimangono in silenzio stampa.

