«L’Ilva vuole il ripescaggio» 

C’è il grande «dispiacere» per la retrocessione di qualche mese fa, che la società «cerca di dimenticare», ma anche la volontà di trasformare la delusione in «rabbia positiva» per risalire subito. Resta il rimpianto per aver perso una salvezza che «alla penultima giornata» sembrava in cassaforte: il club per non lasciare nulla di intentato presenterà la «richiesta di ripescaggio», però «visti i numeri ci crediamo poco». Quindi «ci stiamo preparando alla nuova stagione in Eccellenza».

Su Radiolina

Così ieri il presidente Enzo del Giudice ha spiegato, nel corso della trasmissione “L’Informatore sportivo” condotta da Alberto Masu su Radiolina, sensazioni e progetti dell’Ilvamaddalena appena retrocessa dalla Serie D e in procinto di disputare il massimo torneo regionale. Una competizione che nel 2024 fa il club isolano aveva dominato e vinto con largo anticipo, dunque la speranza è centrare un’immediata risalita. «Ma quella annata è stata perfetta», ha sottolineato Del Giudice, il quale però ha assicurato che la società «sta lavorando» e si farà «trovare pronta». Resta il «rammarico per non essere riusciti a raggiungere un obiettivo che ormai sembrava alla portata, avevamo raddrizzato la situazione».

La conferma

Si ripartirà molto probabilmente dallo stesso tecnico che ha condotto la formazione a un passo dalla salvezza, Sandro Acciaro (il terzo della scorsa stagione): «Pensiamo di confermarlo ma siamo ancora in fase di definizione, la decisione sarà ufficializzata dopo la riunione del Consiglio direttivo». La rosa sarà sistemata anche alla luce dell’obbligo di avere i fuori quota e si cercherà di evitare gli errori dell’ultimo torneo. «Siamo partiti con poca serenità, non abbiamo iniziato col piede giusto. Abbiamo provato a sistemarci con interventi che, col senno di poi, potevano essere fatti in anticipo, ma già il primo cambio di guida tecnica», con l’arrivo di Massimiliano Fascia, «aveva iniziato a portare risultati diversi». Poi il crollo finale. «Nell’ultima trasferta col Trastevere abbiamo vanificato tutto quanto di buono fatto sino ad allora».

Le rivali

Tra pochi mesi si riparte. «Il settore giovanile è parte fondamentale della società», ha sottolineato Del Giudice, «cerchiamo sempre di portare in prima squadra almeno due ragazzi». Anche perché trovare gli uomini giusti «a volte è complicato», da isolani «il nostro bacino di utenza rispetto ad altre piazze è più ridotto». Chi retrocede dalla D comunque parte coi favori del pronostico.

Le concorrenti principali? «Le squadre che hanno occupato le prime posizioni nell’ultimo torneo». Quindi Tempio e Ossese. Oltre all’Uri, naturalmente, a sua volta retrocessa dalla Quarta serie.

