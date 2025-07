L’ILVA VA SU PIASSI, RINFORZI FRANCESI PER IL VILLASIMIUS 

Nel campionato di Eccellenza, inizia a prendere forma il Santa Teresa targato Celestino Ciarolu che ha deciso di puntare sul talento sudamericano. Hanno firmato con la nuova società (ha acquisito il titolo del San Teodoro Porto Rotondo) i difensori Nicolas Matías Guglielmone, argentino ex Atletico Bono, Davi Dias Braga (2000), brasiliano ex Nuorese, Tempio e Barisardo e il portiere argentino Guillermo Pedelacq (1996), ex Atletico Bono e Siniscola.

Anche il Villasimius si muove con decisione, affidandosi a due rinforzi di scuola francese. Sono stati tesserati Pierrick Petit Pizzolo, classe 2000, ex Castel di Sangro, Barisardo e Is-Selongey, e Mardoché Bulala Manoka, classe 2004, proveniente dal Sesto Campano Calcio e cresciuto nel settore giovanile del Le Mans, con esperienze anche a Cervinia e Maratea.

Il Taloro Gavoi ha messo nel mirino Ezequiel Franchi, attaccante argentino e capocannoniere dell’ultima stagione con l’ Ossese . La società bianconera, nel frattempo, ha già chiuso per l’attaccante argentino Blas Dante Tapparello, classe 1995, ex Budoni, e per il difensore Diego Di Pietro, anche lui classe 1995, proveniente dall’Ilva.

L’ Ilvamaddalena è vicina alla definizione di due operazioni in attacco: Kaio Piassi, lo scorso anno al Budoni, e Caio De Cenco, ex Atletico Uri, sono a un passo dalla firma.

Si muove anche la neopromossa Buddusò , che ha trovato l’accordo con l’attaccante senegalese Ablaye Faye, reduce dalle esperienze con San Luca, Santarcangiolese e Latte Dolce.

