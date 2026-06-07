VaiOnline
Eccellenza.
08 giugno 2026 alle 00:47

L’Ilva va sotto, poi il pari la tiene viva 

In garauno con la Pietralunghese gli isolani si salvano con un gol di De Cenco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ilvamaddalena 1
Pietralunghese 1

Ilvamaddalena (4-2-3-1): Ruzittu; Tessaro (37’ st Galvani), Esposito, Russo, Vitelli; Vrdoljak, Scandellari Lima (32’ st Attili); Piassi (26’ st Alvarez), Bert (8’ st Animobono), Casazza; De Cenco. In panchina Verardi, Reale, Zaharia, Reale, Achab. Allenatore Favarin.

Pietralunghese (4-3-3) : Abibi; Naticchi, Tersini, Bocci, Simoncini; Esposito, Giambi (28’ st Gatti), Locchi; Pauselli (20’ st Met Hasani), Cori (13’ st Rossi), Piccioli (40’ st Bruzzesi). In panchina Casciani, Martinelli, Nicoli, Cecilioni, Nuti. Allenatore Pierotti.

Arbitro : Gjini di Vicenza.

Reti : nel primo tempo 7’ Locchi; nella ripresa 11’ De Cenco.
Note : ammoniti Scandellari Lima, Alvarez, Naticchi, Met Hasani, Abibi. Rec. 2’ pt-5 st.

La Maddalena. Termina in parità il primo round della finale nazionale per l’accesso in Serie D, in uno Zichina gremito i maddalenini non riescono a far valere il loro gioco e impattano contro la formazione umbra che si è dimostrata molto coriacea chiudendo quasi tutti gli spazi della squadra di Favarin.
Nella prima frazione sono i maddalenini a fare la partita e a gestire meglio il gioco, ci prova subito Piassi ma il suo tiro è debole. Su un cambio di gioco arriva il gol del vantaggio ospite, Locchi sulla sinistra si defila e fa partire un destro che si infila alla sinistra di Ruzittu sul secondo palo. I maddalenini provano a reagire immediatamente battendo una lunga serie di angoli ma senza impensierire Abibi. Su uno di questi corner ci prova Scandellari Lima di testa ma il pallone termina fuori, a tentare le conclusioni verso la porta ci prova anche Casazza ma il suo primo destro termina fuori e il suo secondo tiro finisce alto sopra la traversa andando all’intervallo con il vantaggio umbro. Nella ripresa gli isolani spingono con maggiore veemenza ed è De Cenco a sfiorare il pari con un colpo di testa ma Abibi compie un autentico miracolo salvando i suoi. La squadra di Pierotti sfiora il raddoppio con Esposito che con una giocata si presenta a tu per tu con Ruzittu, ma è l’estremo difensore maddalenino a chiudere la saracinesca. Nella conseguente azione gli isolani trovano il pari, Piassi dalla sinistra colpisce con il destro da posizione defilata, il pallone viene deviato e finisce sulla testa di De Cenco che batte Abibi facendo esplodere lo Zichina. L’Ilva prova a dare l’affondo decisivo ma il portiere ospite non viene più impegnato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Da Cagliari ad Alghero passando per Sulcis, Oristanese e Gallura: investimenti miliardari a un passo dal via libera

Off shore, energia per 8 milioni di persone

L’assalto delle multinazionali alle coste sarde: piani operativi per 473 torri eoliche 
Alessandra Carta
Amministrative

Già eletti 56 sindaci, urne aperte sino alle 15

Da Ottana a Mandas, da Barumini a Seulo: c’era una sola lista, bastava la soglia del 40% 
Roberto Murgia
Il nodo dei dottori ospedalieri e degli infermieri. Congia (Microcitemico): offrire contratti a ore agli specialisti in pensione

Case di comunità, partenza a ostacoli: manca il personale

Congelata la riforma Schillaci, medici e sindacati dicono “no” 
Cristina Cossu
la tragedia

Dramma a San Sperate, fuggito dall’Ucraina muore in un incidente

Il giovane marocchino era alla guida di un mezzo della ditta per cui lavorava 
Luigi Almiento
Camera

Legge elettorale, FdI apre alle preferenze

Donzelli cerca un varco nel muro dell’opposizione, ma è gelo da Lega e FI  