L’Ilva va sotto, poi il pari la tiene viva 

Ilvamaddalena 1

Pietralunghese 1

Ilvamaddalena (4-2-3-1): Ruzittu; Tessaro (37’ st Galvani), Esposito, Russo, Vitelli; Vrdoljak, Scandellari Lima (32’ st Attili); Piassi (26’ st Alvarez), Bert (8’ st Animobono), Casazza; De Cenco. In panchina Verardi, Reale, Zaharia, Reale, Achab. Allenatore Favarin.

Pietralunghese (4-3-3) : Abibi; Naticchi, Tersini, Bocci, Simoncini; Esposito, Giambi (28’ st Gatti), Locchi; Pauselli (20’ st Met Hasani), Cori (13’ st Rossi), Piccioli (40’ st Bruzzesi). In panchina Casciani, Martinelli, Nicoli, Cecilioni, Nuti. Allenatore Pierotti.

Arbitro : Gjini di Vicenza.

Reti : nel primo tempo 7’ Locchi; nella ripresa 11’ De Cenco.

Note : ammoniti Scandellari Lima, Alvarez, Naticchi, Met Hasani, Abibi. Rec. 2’ pt-5 st.

La Maddalena. Termina in parità il primo round della finale nazionale per l’accesso in Serie D, in uno Zichina gremito i maddalenini non riescono a far valere il loro gioco e impattano contro la formazione umbra che si è dimostrata molto coriacea chiudendo quasi tutti gli spazi della squadra di Favarin.

Nella prima frazione sono i maddalenini a fare la partita e a gestire meglio il gioco, ci prova subito Piassi ma il suo tiro è debole. Su un cambio di gioco arriva il gol del vantaggio ospite, Locchi sulla sinistra si defila e fa partire un destro che si infila alla sinistra di Ruzittu sul secondo palo. I maddalenini provano a reagire immediatamente battendo una lunga serie di angoli ma senza impensierire Abibi. Su uno di questi corner ci prova Scandellari Lima di testa ma il pallone termina fuori, a tentare le conclusioni verso la porta ci prova anche Casazza ma il suo primo destro termina fuori e il suo secondo tiro finisce alto sopra la traversa andando all’intervallo con il vantaggio umbro. Nella ripresa gli isolani spingono con maggiore veemenza ed è De Cenco a sfiorare il pari con un colpo di testa ma Abibi compie un autentico miracolo salvando i suoi. La squadra di Pierotti sfiora il raddoppio con Esposito che con una giocata si presenta a tu per tu con Ruzittu, ma è l’estremo difensore maddalenino a chiudere la saracinesca. Nella conseguente azione gli isolani trovano il pari, Piassi dalla sinistra colpisce con il destro da posizione defilata, il pallone viene deviato e finisce sulla testa di De Cenco che batte Abibi facendo esplodere lo Zichina. L’Ilva prova a dare l’affondo decisivo ma il portiere ospite non viene più impegnato.

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