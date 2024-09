L’Ilva strapazza l’Olbia 

Olbia 0

Ilvamaddalena 3

Olbia (3-4-1-2) : Di Chiara; Lucarelli (1’ st Yanovskyy), La Rosa, Gonzalez; Arboleda, Totti (17’ st Rizzo), Staffa (17’ st Maspero), Bianchi; De Grazia (39’ st Pani); Santi (1’ st Furtado), Costanzo. In panchina Rizzitano, Bertini, Chazarreta, Costaggiu. Allenatore Amelia.

Ilvamaddalena (3-4-3) : Cappa; Kiwobo, Martinoli, Di Pietro; Ribeiro (28’ st Ferrara), Furijan (34’ Agostini), Glino (26’ st Dessena), De Faria; Francia (14’ st Alvarez), Blazevic (23’ st Tapparello), Lobrano. In panchina Lattisi, Nana, Bonu, Maitini. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Isoardi di Cuneo.

Reti : nel st 20’ Blazevic, 43’ Lobrano, 46’ Tapparello.

Note : espulsi Arboleda e La Rosa al 37’ st. Ammoniti Staffa (O), Glino, Furijan, Francia e Di Giorgio (I). Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 1200.

Olbia. Per la prima in campionato dell’Olbia al “Nespoli”, che perde (ancora) con l’Ilvamaddalena 0-3, arrivano anche Francesco Totti (e la compagna Noemi Bocchi) e Alessandro Lucarelli. Forse Marco Amelia ha suggerito ai celebri padri che i figli avrebbero giocato titolari. E che dalla tribuna serviva sostegno.

Il precedente del 25 agosto, valso l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D, è preistoria. Nella testa dei bianchi il bis del derby gallurese dev’essere un’altra storia, ma a partire forte sono gli ospiti, con Di Chiara che al 4’ sventa su Blazevic e al 6’ vede sfilare al lato di pochissimo il diagonale dell’attaccante ospite. Poi all’8 blocca il tiro dell’ex Glino e al 17’ viene graziato da Lobrano. La replica dell’Olbia la firma Staffa, mandando alle stelle. Poi, è di nuovo Ilva, con Furijan che colpisce la traversa al 25’ e spedisce in curva al 37’.

Negli spalti

Si va all’intervallo sullo 0-0, mentre Totti senior si dice sereno per la prima da titolare di Cristian: «Non è la prima volta che lo vedo giocare». La ripresa si accende con l’ingresso di Furtado, che in un amen innesca Costanzo, rintuzzato sulla linea da Di Pietro che, così facendo, lancia in contropiede Blazevic, stoppato sulla via del gol da Di Chiara. Cappa blocca Totti e Di Pietro Costanzo, finché al 20’ non la sblocca Blazevic. La partita si scalda. L’Olbia resta in 9 per il rosso ad Arboleda e La Rosa. E l’Ilva nel finale allunga grazie alle reti di Lobrano e Tapparello per il tris finale.

