L’Ilva si avvicina alla vetta 

Buddusò 0

Ilvamaddalena 1

Buddusò (3-5-2): Faralli, Ortis ( st 38’ Balde), Barilari, Mane, Usman; Gomis, Castelnoble, Sambiagio, Ghisu (st 35’ Marrone), Cassama (pt 44’ Sergio), Barracca. In panchina: Sanna, Fideli, Nieddu, Devaddis, Etho. Allenatore Terrosu.

Ilvamaddalena (4-3-3): Verardi, Tessaro, Galvani, Bert, Bonu (44’ st Mondino), Esposito, Alvarez (st 20’Bulla), Serra (st 20’ Maisto), De Cenco, Attili, Piassi. In panchina: Catena, Munua, Vitelli, Zanaia. Allenatore: Acciaro

Arbitro: Dascola di Cagliari

Rete: 22’st Attili (rigore)

Buddusò. Ci son voluti ben tre calci di rigore alla corazzata Ilvamaddalena per affondare il Bussusò, decimato da infortuni e squalifiche. Una vittoria che consente ai maddalenini di avvicinarsi alla vetta, vista la frenata del Tempio. Il primo posto ora è a un solo punto. Ma la seconda posizione è in coabitazione con la Nuorese, che ieri ha superato in casa il Tortolì.

La cronaca

Tornando alla gara di Buddusò, la partita è terminata tra i veleni, con il pubblico del “Borucca” che, intonando un “ladri ladri” manifestava tutta la sua delusione verso un arbitraggio non gradito. Gli ospiti, intendiamoci, hanno meritato di vincere ma la terna arbitrale non ha convinto, viste le tante contestazioni durante la partita e nel finale.

Al 13’ cross di Bert, Ortis la prende con la mano, ed è rigore che batte Decenco ma la palla si stampa sulla traversa e la partita resta in equilibrio. Al 6’ del secondo tempo Faralli è super e riesce a fermare il solitario Piassi. Al 22’ un’altra grande parata del portiere del Buddusò, che però non riesce a trattenere la sfera. Si forma un parapiglia davanti alla linea e l’arbitro decreta la massima punizione, che Attili questa volta trasforma nel gol partita.

La reazione

I locali tentano una reazione ma su contropiede ospite Piassi viene atterrato (per il pubblico resta il dubbio: in area o fuori?) ma l’arbitro non ha esitazioni e assegna un altro rigore. Ma Mondino spedisce la palla tra le braccia di un monumentale Faralli.

Gli ospiti accusano il colpo e un po’ si disuniscono ma la formazione del Buddusò non riesce ad approfittarne. Le assenze purtroppo si fanno sentire. Esultano gli isolani maddalenini, ma tra le montagne di Buddusò nessuno è d’accordo.

