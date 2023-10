L’Ilva sa solo vincere: un gol di Di Pietro affossa il Tempio 

Ilvamaddalena 1

Tempio 0

Ilvamaddalena (3-4-2-1) : Sordini; Di Pietro, Madero, Kiwobo; Munua, Arricca (10’ st N. Maitini), Serra, Piriottu (10’ st Sias); Coschiera (22’ st Lena), Salas (40’ st Scarpitta), F. Maitini (1’ st Gjurchinoski). In panchina Ruzittu, Rosito, Popescu, Dominguez. Allenatore Fascia (Cotroneo squalificato).

Tempio (4-2-3-1) : D’Abrosca; Latte (25’ st Fois), Gallo (44’ st Pinna), Arca, Sanna; Roccuzzo, Demurtas; Donati (31’ st Masia), Aiana, Sabino (14’ st Bulla); Igene (14’ st Virdis). In panchina Truddaiu, Manchia, Pittalis, Augias. Allenatore Cantara.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Rete : nel secondo tempo 30’ st Di Pietro.

Note : ammoniti Gallo, Igene, Latte. Recupero 3’ pt, 7’ st.

La Maddalena. L’Ilva batte il Tempio nell’equilibrato derby gallurese di andata dei quarti di finale di Coppa Italia e si porta in vantaggio in vista dell’incontro di ritorno previsto fra due settimane al Manconi.

La gara è ricca di emozioni sin dalle prime battute. Dopo 5’ Latte spara alto da buona posizione sugli sviluppi di un corner e successivamente Aiana cicca il pallone all’interno dell’area mancando il vantaggio. La risposta locale non tarda: Coschiera dal limite non concretizza un regalo della difesa gallurese e poco dopo non riesce a calciare su un bello schema da calcio piazzato. A inizio ripresa Sordini si supera su Igene, il suo tiro ravvicinato è ben intercettato dall’estremo difensore locale. Poco dopo Gjurchinoski spara sopra la traversa.

Alla mezz’ora arriva il vantaggio isolano: Di Pietro sugli sviluppi di una punizione è bravo a colpire col destro e a insaccare all’incrocio alle spalle di D’Abrosca.

