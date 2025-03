l’ilva risorge nel derby 

Ilvamaddalena 2

Latte Dolce 0

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis; Nana (27’ st Glino), Bonu, Di Pietro, Vitelli; Attili (43’ st Furijan), Izzillo (39’ st Tesija), Dessena; Bolo (26’ st Dominguez), Okitokandjo (36’ st Aloia), Lobrano. In panchina Vlasceanu, Russo, Ribeiro, Alvarez. Allenatore Acciaro.

Latte Dolce (4-2-3-1) : Marano; Ferrante (12’ st Barracca), Cabeccia, Pinna, Mudadu; Piredda (36’ st Orlando),Tesio; Muscas (12’ st Castro), Sorgente (36’ st Loru), Kone (26’ st Pulina); Odianose. In panchina Panai, Corcione, Di Paolo, Ruggiu. Allenatore Setti.

Arbitro : Di Palma di Cassino.

Reti : nel primo tempo 24’ Di Pietro, 45’ Bolo.

Note : espulsi Tesio e Loru per falli di reazione, ammoniti Di Pietro e Muscas. Recupero 2’ pt, 4’ st.

La Maddalena. Grande vittoria dell’Ilvamaddalena nel derby con il Latte Dolce: gli isolani danno seguito alle buone prestazioni delle scorse partite e un bel colpo al campionato in chiave salvezza, mentre dall’altro è crisi sempre più nera per i sassaresi, che incassano la sesta sconfitta consecutiva.

Il match

La gara è condizionata dal forte vento che si abbatte sullo stadio Zichina e i padroni di casa, che nella prima frazione hanno le folate a favore, creano molte più occasioni. La prima capita sui piedi di Bolo, che si libera sulla trequarti e fa partire un bolide di sinistro che esce fuori di poco. È il preludio al vantaggio isolano, che arriva poco dopo su calcio d’angolo: batte Bolo, Di Pietro interviene col tacco e riesce a infilare Marano sul suo palo. Esplodono i tifosi locali. Gli ospiti reagiscono e sfiorano la rete del pari con un colpo di testa di Pinna che termina di poco a lato.

I maddalenini continuano a macinare gioco e vanno vicini al raddoppio sempre con Bolo, che dopo un bello scambio con Okitokandjo non riesce a impattare bene il pallone, controllato da Marano. Nel recupero della prima frazione arriva la seconda rete ed è un gol olimpico: Bolo batte dalla sinistra un corner che si infila sul primo palo.

Il secondo tempo

Nella ripresa i sassaresi si riversano in avanti ma la difesa locale regge l’urto e con Bonu e Di Pietro, in giornata di grazia, controlla bene le fiammate di Odianose e del neo entrato Castro. I maddalenini cercano la terza rete prima con Nana, il cui sinistro viene deviato in corner dal portiere, poi con Aloia, che manca il tap-in sulla bella punizione di Attili. Verso il finale gli isolani controllano e gli ospiti rimangono in nove per falli di reazione di Tesio e Loru. La gara termina col trionfo dell’Ilva.

