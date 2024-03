L’Ilva ringrazia il San Teodoro 

San Teodoro 2

Tempio 0

San Teodoro (3-5-2) : Deiana, Malesa, Spano, Animobono (35’ st Pala), Muzzu, Raimo, Casula (43’ st Serra), Mastromarino, Mulas, Molino, Ruzzittu (23’ st Di Nardo). In panchina Melis, Saggia, Marongiu, Caocci, Mourot, Pinna. Allenatore Sanna.

Tempio (4-4-2) : Izzo, Sanna, Arca, Pinna, Gomez, Dias, Bulla, Gallo (31’ st Coradduzza), Roccuzzo, Donati (15’ st Igene), Nurra (31’ st Sabino). In panchina Pittalis, Virdis, Zappareddu, Manchia, Lotcikovs. Allenatore Cantara.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : nel primo tempo 32’ (r) Ruzzittu, 46’ Malesa.

Note : ammoniti Dias, Malesa, Raimo, Gomez, Roccuzzo.

SAN TEODORO. L’incredibile rimonta della scorsa settimana contro la Tharros era un segnale, la vittoria di ieri nel derby contro la seconda del campionato è una conferma. Il San Teodoro, obbligata a gettare un occhio alla zona playout, caccia via la crisi nel momento più difficile conquistando i tre punti che mancavano da un mese. Nonostante le numerose assenze si è rivisto il miglior San Teodoro targato Sanna, condito dalla furia calcistica che caratterizza le sue squadre.

L’avvio dei galletti pare promettente ma il rigore guadagnato da Mulas e trasformato dal compagno di reparto Ruzzittu dà l’impressione di abbattere la squadra di Cantara. Infatti, in pieno recupero, le marcature non perfette su Mulas e Malesa permettono ai viola di raddoppiare sul calcio d’angolo di Raimo e andare al riposo con una maggior sicurezza. Nei secondi 45’ il San Teodoro non si abbassa e, anzi, continua a premere sfiorando anche il colpo del ko negato dal palo colpito sul tiro-cross di Malesa. Il Tempio nonostante i cambi non riesce a bucare la retroguardia e il San Teodoro festeggia meritatamente i 3 punti.

