L’Ilva resta in dieci ma passa a Usini e rimane capolista

USINESE 2

ILVAMADDALENA 4

Usinese (4-4-2) : G. Canu, Pireddu, Giachero, Saccu, Ruiu (18’ st Sechi), Langasco (19’ st L. Fiorelli), Bianco, Scanu, D’Andrea (32’ st Mereu), Irde (13’ st M. Sanna), Brito. In panchina Piga, A. Fiorelli, Jurado, A. Sanna, Sabino. Allenatore Scotto.

Ilvamaddalena (3-5-2) : Macchi, Vitelli, Putzu, Markic, Vrdoliak, Lima, Parravano (8’ st Lobrano), Bravoco, Casazza (42’ st Álvarez), Bevilacqua (35’ pt Ceppi), De Cenco (48’ st Mondino). In panchina Tessaro, Contucci, Solinas, Scarpitta, Reale. Allenatore Favarin.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : nel pt 9’ De Cenco, 12’ Bevilacqua, 36’ Brito (r); nel st 34’ Markic, 39’ De Cenco, 40’ Brito.

Note : espulso Macchi; ammoniti Giachero, Bianco, Langasco, Pireddu, M. Sanna, Sechi, Lima, De Cenco, Lobrano.

USINI. Una pioggia di cartellini e un’altalena di emozioni al Peppino Sau. L’Usinese va sotto 0-2 e sfiora la rimonta. L’Ilva regge in dieci e resta in vetta. I padroni di casa partono aggressivi e D’Andrea (2’) sfiora l’1-0. L’Ilva risponde e al 9’ De Cenco segna con un’incornata, poi raddoppia con Bevilacqua (12’). Al 34’ Macchi viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Brito, che realizza il rigore concesso. Ceppi salva due volte su Irde (40’) che reclama un altro penalty sul finale di tempo. Nella ripresa, Markic (34’) allunga sull’1-3 di testa e De Cenco cala il poker. Una zampata di Brito, al 40’, riduce il divario. (f. pa.)

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