L’Ilva ora riflette sulla richiesta di ripescaggio 

La Maddalena. Un ruolino di marcia identico a quello di due anni fa, con 38 punti fatti e il decisivo incontro salvezza da disputare in trasferta con un solo risultato disponibile. E come allora il finale è stato identico: la retrocessione in Eccellenza dopo una sola stagione in Serie D.

Il giorno dopo il ko col Real Monterotondo nel match unico di playout in casa Ilvamaddalena è tanta l’amarezza fra giocatori e dirigenti. Il tecnico Sandro Acciaro esprime tutta la sua delusione: «Per una serie di incastri particolari e sfortunati abbiamo disputato il match fuori casa, con la conclusione amara di una stagione che ci ha visti veramente vicini alla salvezza diretta grazie a un bel percorso nelle ultime dieci partite durante le quali abbiamo racimolando ben venti punti». Poi invece il calo e l’obbligo di giocarsi tutto in 90’. «La gara è stata approcciata bene, con un bel fraseggio e buone trame per il primo quarto d’ora», sottolinea l’allenatore, «poi loro in contropiede hanno conquistato un rigore. Subito dopo è arrivato il raddoppio, che un po’ ci ha tagliato le gambe. Nella ripresa abbiamo preso la terza rete, in evidente fuorigioco, ma siamo stati bravi a provare a riaprire subito la gara con Aloia. Però purtroppo non è bastato».

Sul futuro «ora è veramente presto, la delusione è tanta. Nelle prossime settimane vediamo cosa potrà accadere e quali saranno i piani societari». Intanto «rivolgo un sincero ringraziamento ai nostri tifosi, che hanno reso una bolgia lo Zichina nelle gare casalinghe e non ci hanno mai lasciati soli nelle gare oltre Tirreno, e a tutti i giocatori avuti a disposizione che, con sacrificio e dedizione hanno provato sino alla fine a salvare l’Ilva».

In attesa di capire se verrà presentata la domanda di ripescaggio la squadra isolana torna nella massima categoria regionale, un torneo che il club conosce molto bene avendolo vinto più di tutti ha negli ultimi anni.

