L’Ilva non lascia spazio, sconfitto l’Atletico Uri 

Ilvamaddalena 2

Atletico Uri 0

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis; Maisto (35’ st Tessaro), Bonu, Esposito, Zaharia (21’ st Animobono);Bert (1’ st Serra), Vrdoljak, Scandellari; Alvarez, De Cenco (21’ st Vitelli), Piassi (26’ st Galvani). In panchina Verardi, Pulci, Bulla, Mondino. Allenatore Giorgi (Acciaro squalificato).

Atletico Uri (4-2-3-1) : Cherchi; Dore, Canavessio, Brondani, F. Piga; Arnaudo (8’ st L. Scanu), C. Piga (1’ st Basciu); Leomanni, G. Piga, Ricci; Campana (1’ st F. Scanu). In panchina Atzeni, Virdis, Ravot, Lambroni, Monti. Allenatore Paba.

Arbitro : Russo di Benevento.

Reti : 37’ pt Piassi, 40’ st Alvarez.

Note : espulso Ricci per doppia ammonizione; ammoniti Vitelli, F. Piga, Dore, Leomanni.

La Maddalena . Con un gol per tempo l’Ilva trova la seconda vittoria consecutiva e batte i sassaresi. Sbloccano i locali con una rasoiata di Piassi sugli sviluppi di corner. Nella ripresa, gli ospiti tentano la reazione, è attento Manis su Basciu, gli ospiti rimangono in dieci e poi arriva il gol della sicurezza con Alvarez che deposita a porta vuota su assist del neo entrato Tessaro.

