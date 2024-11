l’ilva ne prende quattro ed è sempre più in crisi 

Puteolana 4

Ilvamaddalena 1

Flegrea Puteolana (3-5-2) : Polverino; Sbuttoni, Montuori, Astemio; Cess, Palma, Mungo (25’ st Cangemi), Diabate, Balzano; Mascari (35’ st Casile), Dammacco (1’ st Coniglio). In panchina Leone, Cherubini, Lo Coco, Occhiuti, Bombaci, Pignataro. Allenatore Marra.

Ilvamaddalena (5-3-1-1) : Manis (15’ pt Lattisi); Ribeiro, Kiwobo (31’ st Tapparello), Bonu, Martinoli, Nana; Lobrano, Dominguez (43’ st Agostini), Dessena (12’ st Francia); Alvarez; Touray (41’ st Maitini). In panchina Ferrara, Canu, Tamponi, Glino. Allenatore Fascia.

Arbitro : Bortolussi di Nichelino.

Reti : pt 9’ Dammacco; st 5’ Touray, 9’ Mascari, 37’ Sbuttoni, 45’ Cangemi (r).

Note : ammoniti Mascari, Diabate, Dominguez, Nana.

Pozzuoli. La Flegrea Puteolana vince ancora e si conferma in vetta alla classifica, ma il risultato è troppo severo per l’Ilvamaddalena di mister Fascia.

Pronti via e sono subito gli isolani a colpire il legno di testa con Martinoli, poi sulla ribattuta Lobrano non riesce a mandare in rete. Poco dopo i padroni di casa trovano la rete del vantaggio con Dammacco, abile a pescare il jolly e a infilare il pallone sotto l’incrocio. La sfortuna continua a colpire i sardi, che sono costretti a rinunciare a Manis per infortunio.

Nella ripresa Touray pareggia in mischia ma il risultato dura solo quattro minuti, perché Mascari riporta subito in vantaggio i puteolani con un’incornata su assist di Cess. I maddalenini ci provano nuovamente con Lobrano ma il suo destro termina alto dopo un corner. Poco prima della fine dell’incontro i ragazzi di Marra chiudono la gara con Sbuttoni con un colpo di testa. Poi allo scadere Cangemi segna il 4-1 su rigore fischiato per un fallo su Cess.

RIPRODUZIONE RISERVATA