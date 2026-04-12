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Allo Zichina.
13 aprile 2026 alle 00:34

l’ilva ne fa quattro e ora sogna in grande 

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Ilvamaddalena 4

Buddusò 0

Ilvamaddalena (4-2-3-1) : Ruzittu; Tessaro, Vrdoljak (38’ pt Bert), Russo, Vitelli (35’ st Zaharia); Lima Scandellari, Animobono (35’ st Achab); Casazza, Attili, Piassi (20’ st Alvarez); De Cenco (28’ st Mondino).In panchina Verardi, Pintus, Tamponi, Reale. Allenatore Favarin.

Buddusò (3-5-2) : Faralli; Brailly (18’ st D. Marrone), Barracca, Mane; Ortiz, Castelnoble, Osman, Delogu (22’ st E. Marrone), Gomis; Gassama (35’ st Uleri), Balde (28’ st Cernovs). In panchina Sanna, De Goicoechea, Ghisu, Sambiagio, Devaddis. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : nel primo tempo 8’ Vitelli, 20’ Casazza, 45’ Piassi; nella ripresa 30’ Alvarez.

Note : ammoniti De Cenco, Barracca, Mane.Recupero 2 pt 1 st.

La Maddalena. Poker di reti per gli isolani, che rimangono attaccati al treno per la lotta alla vittoria finale, considerato che sono solo a un punto dalla capolista Ossese. La gara si decide nel primo tempo e i maddalenini fanno un avvio super: Animobono si presenta davanti al portiere ma si fa respingere il tiro, Vitelli è lestissimo sulla respinta a colpire di destro e a battere Faralli. Poco dopo arriva la seconda rete con Casazza, abile a sfruttare un bell’assist di Piassi. È sempre l’esterno brasiliano a essere abile, prima dell’intervallo, nel pescare il jolly con un bel tiro a giro sul secondo palo, siglando il suo quattordicesimo centro della stagione.

Nella ripresa il giocatore più coinvolto è Faralli, il migliore dei suoi: evita che il risultato sia ancora più rotondo, ma nulla può sulla punizione del neo entrato Alvarez, che passa in mezzo a tante gambe e finisce in porta. Favarin e Terrosu fanno vari cambi per far rifiatare alcuni dei loro giocatori e la gara termina quindi sul 4-0 finale.

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