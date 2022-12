L’Ilva in crisi pensa già al derby 

La Maddalena. Non è un momento facile per l’Ilvamaddalena, uscita sconfitta di misura nell’anticipo di Serie D sul campo della Vis Artena, una gara molto equilibrata decisa da un colpo di testa del centravanti ex Carbonia Emannuel Odianose.

Gli ultimi risultati sono poco incoraggianti, con 4 punti nelle ultime 7 partite, un trend sicuramente da invertire, che ha portato la matricola a ridosso delle posizioni playout. A 90 minuti dalla fine del girone di andata gli isolani sono a quota 20 punti, a metà percorso verso l’obiettivo della salvezza, da conquistare nel girone di ritorno, provando a stupire la categoria come nella prima parte della stagione, quando ai maddalenini era stato dato l’appellativo di “rivelazione del campionato”.

Fiducia

Mister Aldo Gardini rimane comunque fiducioso nonostante l’ultimo incontro: «Anche ieri abbiamo disputato una buona gara, dal punto di vista della prestazione non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi – dice -. In una partita molto equilibrata siamo stati puniti sulla loro unica occasione, un plauso ai nostri avversari che l’hanno capitalizzata, d’altro canto noi non siamo riusciti a segnare in alcune circostanze; bravo Giuliani sul colpo di testa di Di Pietro, mentre noi siamo stati poco cinici ma anche sfortunati con Ansini e Mastromarino nelle opportunità del secondo tempo, è un momento difficile per l’attacco e l’unico rimedio a questa lacuna è continuare a lavorare e ad allenarsi per migliorare».

Vista derby