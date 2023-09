L’Ilva già fugge ma la Ferrini è dietro l’angolo 

Tre giornate di campionato e già l’Ilvamaddalena fa la voce grossa. La squadra di Carlo Cotroneo è sola in testa con due punti di vantaggio su Ferrini, Ghilarza, Taloro e la sorpresa Barisardo. A punteggio pieno, oltre ai maddalenini, c’è anche il Tempio che ha però giocato due partite avendo riposato nel secondo turno. Nel prossimo weekend sarà la capolista a stare ferma, una pausa che potrebbe costarle, momentaneamente, la perdita del primato.

I maddalenini

«L’Ilva sta confermando le previsioni di inizio stagione», dice Nicola Manunza, allenatore del Villasimius, «è la favorita assoluta davanti al Tempio, Ma c’è anche l’Ossese, nonostante una partenza difficile dovuta anche a un calendario impegnativo in questo avvio. Si conferma un campionato molto equilibrato, il livello è altissimo e non ci sono squadre indietro rispetto alle altre. Bisogna sudare ogni settimana per raccogliere punti. Poi per valutazioni più dettagliate occorre aspettare almeno le prime dieci partite».

Torneo difficile

Intanto è arrivato il primo successo del Carbonia, che si è aggiudicato il sentitissimo derby con l’Iglesias, e per il Villasimius, vittorioso col San Teodoro.

«Due risultati ottenuti contro avversari forti. I minerari hanno prevalso su una formazione da alta classifica, noi contro i galluresi che nella scorsa stagione, sino a febbraio, occupavano la terza posizione», aggiunge Manunza, «e quest’anno ha tenuto la stessa rosa rinforzandola con giocatori come Mastromarino. Presto muoverà la classifica, non ha senso il suo zero in classifica. A dimostrazione che il torneo è davvero difficile. Per quanto ci riguarda, dopo la partita col Li Punti, difficile da valutare, le prove con Ferrini e San Teodoro sono state positive. C’è tanto da lavorare e ne siamo consapevoli perché sarà una stagione durissima. Domenica giocheremo al “Signora Chiara” col Calangianus. I giallorossi vengono da tre sconfitte ma stanno recuperando dei giocatori, hanno un organico da playoff».

