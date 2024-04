L’Ilva festeggia e pensa al futuro: «In D per restarci» 

La Maddalena. Campioni di Eccellenza con quattro turni d’anticipo, unico club a vincere per tre volte il massimo campionato regionale. È tempo di festeggiamenti in casa Ilvamaddalena dopo il roboante 6-0 di sabato scorso contro il Bosa, che ha dato agli isolani l’aritmetica certezza di giocare la prossima stagione in Serie D. Dopo aver gioito sul campo di Bonorva, dove si è disputata la gara decisiva, la squadra al rientro a casa è stata accolta da centinaia di tifosi presenti al porto per un momento atteso da oltre un anno, poi si è sistemata sotto una grande “D” della scritta “La Maddalena” per le classiche foto di rito.

Il presidente Enzo del Giudice è al settimo cielo: «Ritengo questa vittoria meritata per la costanza di attenzione e la coesione del gruppo, ma non scontata. Si ripartiva da una dura retrocessione arrivata lo scorso maggio e a inizio stagione erano diverse le formazioni che avevano ambizioni di vertice. Ricordiamoci che questo campionato presentava le più importanti società del panorama sardo a livello di blasone». La rivoluzione di inizio annata ha reso l’impresa più complicata. «Non era facile ripartire da zero», sottolinea il massimo dirigente, «sono stati cambiati 22 calciatori e questo poteva essere un problema. Ma grazie all’aiuto del mister e dello staff tecnico si è creato uno spogliatoio forte e compatto. Mi sento di ringraziare i giocatori e lo staff passando per tutti i i dirigenti e i tifosi». Ora, conquistato il traguardo, «metteremo subito in campo tutte le nostre energie per ripartire la prossima stagione con l’obiettivo di mantenere la categoria. In questo aprile faremo diverse valutazioni e avvieremo la programmazione, prendendo in esame le varie opzioni grazie all’aiuto del nostro formidabile ds Valerio Pisano».

Non meno felice l’allenatore protagonista del successo, Carlo Cotroneo: «Siamo partiti il 31 luglio con l’obiettivo di fare un campionato di vertice e ci siamo riusciti. Siamo stati determinati e compatti durante tutti questi mesi, ma il campionato non è finito e teniamo a onorarlo sino alla fine per il rispetto del lavoro svolto sino a oggi. Proveremo a fare risultato sempre e a non subire reti, che è stata la nostra forza».

