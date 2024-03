L’Ilva è inarrestabile 

Ilvamaddalena 4

Taloro Gavoi 0

Ilvamaddalena (3-5-2) : Ruzittu; Di Pietro (14’ st Popescu), Madero, Kiwobo; Munua (9’ st Veca), Lobrano (9’ st Pecharroman), Dominguez, N. Maitini (18’ st Salas), Sias; F. Maitini, Touray (26’ st Scarpitta). In panchina Sordini, Coschiera, Piriottu, Tapparello. Allenatore Cotroneo.

Taloro Gavoi (4-3-3) : Cuguttu; Soro (1’ st Fadda), Sau, Castro, Filia; Fois (1’ st Mereu), Vassidiki, Secchi; Falchi (26’ st Zucchelli), R. Mele, Ricci. In panchina D. Mele, Delussu, Mereu. Allenatore Mura.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : nel primo tempo 8’ Dominguez, 17’ F. Maitini, 29’ e 33’ Touray.

Note : ammoniti Castro. Recupero 1’ pt – 1’ st.

La Maddalena . Vince e convince l’Ilva che con una grande prestazione liquida il Taloro in uno stadio Zichina gremito.

La cronaca

Grazie ai risultati degli altri campi gli isolani allungano ulteriormente in classifica consolidando il primo posto: ormai manca solo la matematica alla squadra maddalenina per festeggiare il salto in Serie D. L’Ilva parte forte e chiude la gara già nel primo tempo. Il risultato si sblocca al minuto 8 con una punizione dal limite calciata perfettamente da Dominguez, il suo sinistro s’infila nell’angolino basso battendo Cuguttu. La rete galvanizza la capolista, che continua a premere sull’acceleratore. Sull’asse d’attacco nasce il raddoppio, Touray fa da sponda verso F. Maitini che colpisce con un bolide da fuori area insaccando alle spalle dell’estremo difensore ospite. A metà della prima frazione arriva il colpo del definitivo ko, Touray deposita in rete il pallone del 3-0 con un tap-in dopo la ribattuta sul tiro di F. Maitini. Poco dopo è sempre l’attaccante gambiano a finalizzare una bella verticalizzazione di N. Maitini e a siglare il poker.

Partita chiusa

Al ritorno in campo per il secondo tempo ci si aspetta lo stesso copione ma gli isolani pensano più a gestire che a spingere. Cotroneo effettua vari cambi per dare minutaggio ai più giovani, mentre gli ospiti provano in tutte la maniera a creare qualche pericolo ma Ruzittu non viene mai realmente impegnato, il tutto grazie ad una retroguardia perfetta che non casualmente è la migliore del campionato. Si arriva quindi al finale di gara senza ulteriori emozioni. Nel prossimo turno l’Ilva sarà ospite del Bosa, mentre i barbaricini riceveranno la visita del Villasimius.

