«L’Ilva deve subito risollevarsi» 

La Maddalena. La sconfitta interna nel derby con l’Uri costa la panchina dell’Ilva a Carlo Cotroneo e ora la società isolana riparte (per il momento) dal vice Massimiliano Fascia. La decisione è stata ufficializzata domenica dopo il derby (perso 1-0): l’allenatore, ringraziato per i successi ottenuti sin qui, è stato sollevato dall’incarico e la panchina è stata affidata a Fascia, che si è messo subito al lavoro per preparare la settimana in vista della gara interna con l’Anzio.

«Ci aspetta una gara complicata contro una formazione partita benissimo in campionato», il commento del neo tecnico, «noi dobbiamo immediatamente risollevarci per provare a invertire il trend negativo e fare più punti possibili per arrivare all’obiettivo della salvezza, che oggi dista sette lunghezze. Domenica servirà il supporto del nostro pubblico, mi auguro di vedere lo stadio pieno come con l’Uri».

Tornando all’ultima gara, «ci abbiamo provato in tutte le maniere», sottolinea Fascia, «nella prima frazione con Glino che ha colpito la traversa, nella seconda frazione con Tapparello, Maitini e Touray che sono stati pericolosi in diverse occasioni. Ma non siamo stati in grado di riprendere la partita poiché gli ospiti si sono chiusi bene e non ci hanno lasciato spazi».

