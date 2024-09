L’Ilva contro il Savoia capitola solo nel finale 

Savoia 2

Ilvamaddalena 1

Savoia (4-3-3) : D’Agostino; Orta, Cavallo, Musella (11’ st Fiasco), Russo (11’ st Negro), Bezzon (38’ st Passaro), Maniero, Onda (38’ st Bitonto), Schiavi, Guifo, Sellaf (43’ st Della Vecchia). In panchina Santino, Iadelisi, Celli, Di Guida. Allenatore Campilongo.

Ilvamaddalena (3-5-1-1) : Cappa; Kiwobo (21’ pt Tapparello, 36’ st Touray), Bonu, Di Pietro, Ferrara (36’ st Ribeiro), Lobrano, Furijan, Dessena, Nana, Francia, Blazevic (30’ st Maitini). In panchina Lattisi, Tamponi, Oriano, Agostini, Glino. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Prencipe di Tivoli.

Reti : pt 14’ Sellaf, 42’ Blazevic; st 45’ Fiasco.

Note : ammoniti Russo, Sellaf, Furijan.

Torre Annunziata. La sfida del Cardito si decide in zona Cesarini con un gol di Fiasco che regala la vittoria ai campani. A farne le spese un’Ilva sprecona che non ha saputo sfruttare al meglio le occasioni per portare a casa l’intera posta in palio.

Nel primo tempo passano i locali con un destro dal limite dell’area di Sellaf, che recupera un pallone sulla tre quarti e batte il portiere Cappa. Gli isolani reagiscono subito con Blazevic, abile a scambiare con un compagno e a realizzare la rete da posizione ravvicinata. Il pareggio galvanizza gli ospiti, che fanno la partita anche nella ripresa sfiorando il vantaggio prima con Tapparello, poi con Maitini e Lobrano.

Quando la gara si avviava verso la conclusione con il risultato di parità, arriva la beffa finale: un calcio piazzato dalla tre quarti locale trova la sponda di Guifo che pesca Fiasco pronto al tap in nell’aria piccola. Il gol fa esplodere di gioia i tifosi campani e sancisce così la seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi dell’allenatore Cotroneo.

