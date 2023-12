L’Ilva a Villasimius, che sfida Ferrini-Bosa 

In programma oggi (ore 15) sette incontri su otto della quindicesima giornata. La capolista Ilvamaddalena è attesa all’”Is Casas” di Villasimius. Una partita impegnativa per gli uomini di Carlo Cotroneo desiderosi di ritrovare la vittoria dopo il mezzo passo falso interno di domenica scorsa. I sarrabesi non vincono da cinque turni e quindi anche loro affamati di punti.

Al campo “Piero Polese” di Cagliari, la Ferrini di Sebastiano Pinna affronta il Bosa del bomber Artur Sagitov. I blucerchiati, che occupano la terza posizione, attraversano un buon momento e non intendono rallentare. Gli ospiti, guidati da Tore Carboni, non sono assolutamente da sottovalutare e venderanno cara la pelle.

Il Ghilarza di Giacomo Demartis ospita il Taloro Gavoi. La posta in palio è alta in chiave playoff. Il San Teodoro Porto Rotondo, la squadra sicuramente più in salute del momento, riceve il Carbonia. Nei minerari fa l’esordio il tecnico Diego Mingioni. Trasferta ricca di insidie per il Sant’Elena, atteso a Ossi dall’Ossese. Gli uomini di Fabio Vignati cercano punti salvezza mentre i bianconeri vogliono confermarsi in zona playoff.

Al comunale “Su Cunventu-Santa Lucia” di San Gavino Monreale, la cenerentola Villacidrese deve vedersela con il Li Punti. Per gli uomini di Graziano Mannu è già vietato sbagliare. Infine, il Barisardo al comunale “Circillai” è impegnato contro la Tharros. Partita da tripla. Il derby Calangianus-Tempio si gioca domani al “Signora Chiara”, sempre con fischio d’inizio alle 15. Riposa l’Iglesias.

