l’illusione dell’uri dura solo un’ora 

Atletico Uri 1

Guidonia 2

Atletico Uri (4-3-1-2) : Cherchi; Ravot, Rossetti, Piacente, Pisano; Tuveri, Federico Piga, Melis; Fiorelli (39' st Cicarevic), De Cenco, Demarcus. A disposizione Bortoletto, Jah, Dore, Anedda, Animobono, Carlo Piga, Scanu, Tognoni. Allenatore Massimiliano Paba.

Guidonia Montecelio (3-4-3) : Emanuele Mastrangelo; Piroli, Cristini, Esempio; Parisi, Valerio Mastrangelo (1' st Errico), Spinosa, Ardizzone; Stefanello (1'st Calzone), Cali, El Bakhtaoui (1' st Rossi). A disposizione Guerrieri, Succi, Giordani, Musso, Zanchi, Spavone. Allenatore Ciro Ginestra.

Arbitro : Simone Palmieri di Avellino.

Reti : 31' Demarcus, 6' st Cali (r), 27' st Parisi.

Note : spettatori 200 circa; angoli 4-3; ammoniti Melis, Piacente, Tuveri e Demarcus (A), Stefanelli e Rossi (G); recupero 2' pt + 5' st.



Uri. L'Atletico Uri perde 2-1 subendo la rimonta del Guidonia Montecelio. Partita spigolosa quella vista al Ninetto Martinez, con la vicecapolista più smaliziata e un arbitraggio per niente casalingo.

Padroni di casa in vantaggio poco oltre la mezz'ora: Fiorelli si libera di tre avversari sulla fascia sinistra e tocca indietro per Pisano che la mette in mezzo, torre di De Cenco e Demarcus batte Emanuele Mastrangelo sotto misura.

Triplo cambio ospite in avvio di ripresa. Dopo 5', contatto in area urese tra Piacente e il neoentrato Rossi e l'arbitro non ha esitazioni: calcio di rigore e giallo per il difensore. Si incarica della battuta Cali, che con una botta centrale pareggia i conti. Al 65', Demarcus ci prova da fuori e il portiere si salva in qualche modo in corner. Sette minuti dopo, azione ospite, palla a Parisi che calcia verso la porta, la palla rimbalza sul corpo di Piacente e finisce alle spalle dell'incolpevole Cherchi. Forcing finale dei padroni di casa, che ci provano, ma manca sempre l'ultimo tocco. Al minuto 84, Cali ci prova da fuori, ma Cherchi vola e respinge. Nel quarto minuto di recupero, la sventola da fuori di capitan Ravot si perde di poco oltre la traversa. Beffa per l'Atletico, che vede svanire punti meritati e preziosi nella corsa-salvezza, mentre i laziali festeggiano e continuano a sognare la promozione tra i professionisti.



