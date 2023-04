L’illuminazione pubblica intelligente 

Illuminate meglio, più sicure per i cittadini e con un dimezzamento del consumo di energia elettrica. Così saranno strade e piazze sassaresi alla fine dell'anno, quando si concluderanno i lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Il Comune di Sassari ha aspettato qualche mese dopo l'inizio dei lavori per presentare il progetto affidato al gruppo Engie, leader italiano per la decarbonizzaione ed efficientamento energetico. Il protocollo è stato firmato nel 2019 ma rivisto dalla Giunta Campus che ha allargato il campo d'azione e compreso ad esempio il rifacimento dell'impianto di illuminazione del Teatro Comunale. La durata del contratto è di 15 anni con un investimento di quasi 8 milioni di euro per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica, la manutenzione e la fornitura di energia termica per gli edifici pubblici.

Il risparmio

I numeri: 16.000 lampioni illuminati a Led, 65 semafori riqualificati e 67 nuove telecamere di video-sorveglianza. La riduzione dei consumi di energia elettrica arriverà al 54% con benefici pure per l'ecologia data la minore immissione di CO2. «È come se in città circolassero in meno 1.550 auto» ha spiegato il sindaco Nanni Campus. Daniele Migliorini, direttore area Sardegna di Engie, ha specificato: «Abbiamo studiato ogni strada, larghezza, caratteristiche, alberi, in modo da avere una illuminazione diversificata. La qualità è la stessa ma viene adattata alle esigenze. Ogni palo è poi controllato da remoto e dotato di regolazione automatica del flusso luminoso». Particolare attenzione è stata messa per il percorso dei Candelieri, sollevando alcuni punti luce perché illuminassero meglio e verranno sistemati i fasci di cavi che ostacolano la Discesa dei Candelieri. Per la Chiesa di Santa Maria di Betlem è stata studiata invece una illuminazione architettonica in accordo con la Sprintendenza.

Videosorveglianza

Altro particolare aggiunto dal sindaco Campus: «Le nuove videocamere si aggiungeranno a quelle impiantate in alcune paline delle fermate Atp come da accordo raggiunto in questi giorni e questo insieme alla maggiore illuminazione aumenterà la sicurezza». L'asessora alle Mantuenzioni Rosanna Arru ha spiegato che nel cronoprogramma dei lavori verrà dato spazio ora anche alle borgate soprattutto quelle costiere in modo da dotarle dell'illuminazione giusta per l'estate. L’accordo tra l’amministrazione sassarese ed Engie prevede anche la fornitura di energia termica per 115 edifici pubblici, tra scuole, uffici, impianti sportivi e case di cura.