Lillo, l’agricoltore che si trasforma in mago 

Paolo Siddi, un uomo dalle molteplici sfaccettature, ha catturato l'attenzione della comunità con la sua capacità di bilanciare due mondi apparentemente opposti: quello dell'agricoltura e quello dell'illusionismo. A 55 anni, Siddi dimostra che la passione e la dedizione possono trasformare una vita comune in un'avventura poliedrica. Fin dalle prime ore del mattino, Siddi si immerge nell'arte dell'agricoltura. Con il sole che si alza all'orizzonte, lo si può trovare nei suoi campi. Ma la vera sorpresa si svela quando il sole tramonta. Con la caduta delle tenebre, Siddi si trasforma nel personaggio amato da tutti, Lillo Magico, l'illusionista.

Il racconto

«Nasco da una famiglia molto povera, ma fin da bambino ho sempre amato la musica e l'animazione. Da giovane, a soli 13 anni, ho avuto l'incontro che avrebbe cambiato la mia vita: un amico che lavorava a Radio Mediterraneo a Capoterra. Fu lì che cominciai a coltivare la mia passione per la musica e l'animazione. Passo dopo passo, iniziai a lavorare in radio. La mia energia e il mio talento non passarono inosservati, e presto mi si aprirono le porte di altre emittenti come Radio M2 e Radio Mix. La mia sete di animazione mi portò ad avventurarmi nelle discoteche in Sardegna e in altre parti d'Italia. Ma fu con i bambini che trovai la mia più grande gioia. Non ho mai smesso di fare l'animatore, amo stare con i bambini».

La prima magia

La passione per l’arte dell’illusionismo nasce quando Paolo Siddi è ancora un bambino: «Mentre guardavo gli spettacoli in televisione – racconta - riuscivo sempre a cogliere l'essenza dei trucchi, quasi come se avessi un dono innato per svelare i segreti dietro le illusioni. Conosco così tanti trucchi che ormai devo scrivermi una lista prima di ogni spettacolo per ricordarli tutti. Nel mio lavoro di illusionista, mi affido a una vasta gamma di oggetti, che vanno dalle carte ai soldi, e persino ai pesciolini reali. Cerco costantemente nuove idee e nuovi trucchi per offrire sempre qualcosa di nuovo e sorprendente».

Il piccolo schermo

Recentemente l’agricoltore capoterrese ha partecipato al programma televisivo Italia’s Got Talent. «Fu mia moglie a iscrivermi al programma – ricorda – una tappa importante nel mio percorso. Mi presentai con il mio numero speciale con gli ombrelli: ne avevo quaranta posizionati sul mio corpo e li facevo apparire a ritmo di musica con ogni movimento. È stata un'esperienza indimenticabile e porto ancora con piacere i ricordi di quel momento». Successivamente ci fu la possibilità di partecipare al talent show “Tu si que vales”. «Sfortunatamente, a causa della pandemia, non se ne fece niente. Mi chiamarono anche per apparire con il mio spettacolo nella trasmissione “I Soliti Ignoti”, ma rifiutai. A volte, riflettendo su quelle scelte, mi pento un po'. Capisco che le decisioni vengono spesso dettate dall'impulso e dalle circostanze del momento».

Il pubblico

«Ciò che più mi emoziona – racconta Paolo Siddi, è sentire gli applausi che risuonano nell'aria e vedere i visi sorridenti del pubblico. Amo stare a contatto con le persone, ma in particolare mi affascina l'interazione con i più piccoli. Uno dei momenti divertenti durante le mie esibizioni è quando mi accorgo che magari qualcuno dei bambini mi ha "rubato" qualche gadget di scena. Li giustifico sempre, perché capisco che la curiosità e l'entusiasmo dei bambini li spingono a esplorare tutto ciò che li circonda».

