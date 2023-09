Lillo, “adottato” dai vicini dopo la morte della padrona 

Un mese fa, la vita di Lillo, un meticcio di piccola taglia di Pabillonis, è stata stravolta dalla morte della sua padrona Rita Atzeni. Lui non poteva restare solo e così a prendersene cura sono stati i vicini di casa.

A turno, ogni giorno, si sono avvicendati per portargli da mangiare, fargli fare una passeggiata e dargli tutto l’amore che all’improvviso gli era venuto a mancare. Silvia Montis ha svolto un ruolo fondamentale: «Insieme a Edvige, Luisa e altri vicini, ci siamo dedicati a lui, dandogli tutto l’affetto di cui aveva bisogno, arrivando persino a imboccarlo quando rifiutava il cibo a causa della mancanza della padrona». Per loro Lillo era ormai come un membro della famiglia ma si sono comunque dati da fare per trovargli una nuova casa. La missione è stata compiuta solo qualche giorno fa e ora sono tutti felici che Lillo possa iniziare una nuova vita.

L’aiuto di Gessica Porcu, una guardia zoofila e amante degli animali di Pabillonis, è stato essenziale per trovare una nuova dimora per il piccolo peloso. Martedì, Gessica ha accompagnato Lillo a Sassari, felice ed emozionata perché sapeva quanto la sua padrona gli fosse legata. «Lillo non ha mai sofferto la mancanza di cibo, acqua e affetto, ma la tristezza era evidente nei suoi occhi», afferma Gessica. Una volta arrivato a Sassari, Lillo è stato calorosamente accolto da Simona e sua figlia, la sua nuova famiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA