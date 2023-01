Lilliu, giornalista per L’Unione Sarda  

Su quella collina, che di lì a poco avrebbe scavato per scrivere un pezzo essenziale della storia sarda, si era sdraiato bambino, con i compagni, al rientro da una festa, all’imbrunire. Le biciclette abbandonate su un lato, e loro lì a guardar le stelle. Allora, il futuro archeologo Giovanni Lilliu, che regalò al mondo la reggia nuragica di Barumini, non immaginava che cosa celavano quei fianchi morbidi. Il ricordo però, doveva essergli caro se, parecchi anni dopo, lo raccontò in un articolo sulla Terza Pagina de L’Unione Sarda, intitolandolo “Il giorno in cui ho scoperto il nuraghe di Barumini”. Con il quotidiano l’Accademico del Lincei, originario del paese della Marmilla, ebbe una lunga collaborazione negli ultimi decenni del ’900, durante i quali curò una rubrica settimanale, e scrisse numerosi articoli, in cui affrontò gli argomenti più vari. A questa fitta produzione giornalistica è dedicato il primo appuntamento dell’anno di Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio organizzati dal Museo archeologico nazionale di Cagliari insieme all’amministrazione comunale.

Appuntamento

Domani, alle 17, nella basilica di San Saturnino, ricorderanno il padre dell’archeologia sarda, Lorenzo Paolini, condirettore e direttore editoriale de L’Unione Sarda, e Maria Antonietta Mongiu, archeologa, allieva di Lilliu, curatrice dei Dialoghi insieme con Francesco Muscolino, direttore del Museo. A portare i saluti della famiglia ci sarà anche la figlia Cecilia.

Articoli

“Giovanni Lilliu. Uno speciale collaboratore della Terza Pagina de L’Unione Sarda” è il titolo dell’incontro in cui la rilettura dei pezzi giornalistici dell’intellettuale sarà l’occasione per, si legge nella locandina, “percorrere il primo miglio di un’immaginaria storia della classe dirigente sarda del secondo dopoguerra, intellettuale, accademica, politica”. L’allora Pagina della Cultura, chiamata Terza Pagina in riferimento alla sua originaria collocazione all’interno del quotidiano, era un contenitore letterario, ma anche un luogo in cui si faceva politica nel senso autentico della parola. Accanto a racconti, poesie, o pezzi di critica letteraria, si avvicendavano riflessioni su questioni che interessavano il vivere civile. In questo senso sfogliare quelle pagine , e rileggere i testi di Lilliu, o di altre firme storiche del quotidiano come Alberto Rodriguez e Gianni Filippini, scomparso pochi giorni fa, è un modo per ripercorrere una stagione culturale e politica di grande vivacità e caratura intellettuale.