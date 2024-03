L’Illinois squalifica Trump dalle primarie per “insurrezione” 

New York. L’Illinois si aggiunge a Colorado e Maine e squalifica Donald Trump dalle primarie repubblicane per insurrezione a causa del ruolo giocato dall’ex presidente nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. Per Trump la decisione del giudice Tracie Porter, del circuito della contea di Cook, è una nuova doccia fredda. L’ex presidente ha parlato di sentenza “incostituzionale” e annunciato che presenterà ricorso alla Corte d’appello.

A sciogliere il nodo dell’eleggibilità di Trump sarà comunque la Corte Suprema, già chiamata in causa dopo il divieto imposto dal Colorado. I saggi interverranno anche sul principio di “immunità totale” reclamato dall’ex presidente in molti dei procedimenti a suo carico, soprattutto in quello federale sul 6 gennaio. Accettando di ascoltare il caso, la Corte Suprema, a maggioranza conservatrice, ha già concesso una vittoria a Trump, aumentando le chance che non vada a processo prima delle elezioni. Pur volendo muoversi con rapidità, infatti, i saggi hanno una tempistica precisa: ascolteranno le argomentazioni alla fine di aprile e probabilmente decideranno a giugno, alla scadenza del loro termine. Questo significa che per Trump tutto è rimandato a dopo quella data. L’ex presidente può quindi tirare un sospiro di sollievo che alimenta la speranza di riuscire ad evitare ogni processo fino alle elezioni. E la sua gioia è palese: «Gli studiosi di diritto sono estremamente grati per la decisione odierna della Corte Suprema di occuparsi dell’immunità presidenziale. Senza l’immunità un presidente non può operare adeguatamente o prendere decisioni nel migliore interesse degli Stati Uniti», ha scritto trionfante sul suo social Truth facendo trapelare un certo ottimismo, in parte legato al fatto che tre dei nove saggi sono stati nominati direttamente da lui. Per i democratici la possibilità che l’ex presidente sfugga a ogni processo prima del 5 novembre è un incubo. Nonostante l’attesa bocciatura, l’Illinois non ha esitato a "squalificarlo”.

