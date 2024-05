Lilli Gruber: «Tutti gli inganni del porno: sfruttamento, violenza e tanta misoginia» 

«Visto che nessuno ne parla, ho deciso di farlo io». Giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, Lilli Gruber torna in libreria con “Non farti fottere” (edito da Rizzoli, pagine 228, 18 euro) un saggio che racconta il mercato del porno online e, dati alla mano, svela un business miliardario dietro il quale si celano sfruttamento e violenza, il grado zero della cultura patriarcale e misogina che oggettivizza il corpo delle donne. Dall’odierno ruolo dei consultori alla libertà di stampa in pericolo, dal diritto all’aborto sino al brusco calo del desiderio sessuale degli italiani, Lilli Gruber – conduttrice del celebre talk “Otto e mezzo” su La7 – senza falsi pudori e moralismi, in queste pagine evoca fatti di cronaca e squaderna un mercato ancora avvolto dal tabù, cui si accede a partire dai 12 anni. Infine, con l’estate dietro l’angolo, plana sul felice ricordo dell’isola, «la Sardegna un luogo del cuore, di cui non saprei fare a meno».

Cosa la lega all’Isola?

«Una casa, costruita da mio padre, amata da tutta la mia famiglia e dai miei amici, rifugio delle mie sudate vacanze. In Sardegna ho amici cari e ricordi bellissimi che si rinnovano ogni anno. È un luogo del cuore, di cui non saprei fare a meno».

Veniamo al libro. Com’è nata l’idea di raccontare il mercato del porno online? Di che numeri parliamo?

«Una media mensile di 6 miliardi di accessi, considerando solo le tre piattaforme più visitate. Di 110 miliardi di video visualizzati nel mondo ogni anno. Di un giro d’affari difficilissimo da quantificare ma che è stato stimato in 173 miliardi di dollari, con una crescita prevista del 5,7%. Di un fenomeno insomma molto rilevante, economicamente e quindi socialmente, eppure assente dal dibattito pubblico e istituzionale. Visto che nessuno ne parla, ho deciso di farlo io».

Scrive che “la pornografia gratuita online è la nuova frontiera del capitalismo maturo”. Ovvero?

«Uso delle tecnologie produttive più moderne, consumo globale di massa, concorrenza sfrenata ma concentrazione delle risorse nelle mani di poche grandi realtà, sfruttamento del lavoro, standardizzazione dei contenuti, massimizzazione dei profitti. Il porno è il sogno del capitalismo iperliberista, divenuto realtà».

Lei racconta lo stupro di gruppo di Palermo e le violenze sulle ragazzine di 10 e 12 a Caivano. Dove nasce questa cultura dello stupro?

«È un fenomeno complesso, che affonda le radici in un pensiero patriarcale duro a morire, secondo cui la donna è un oggetto da possedere. Pensiamo solo che lo stupro in Italia è stato un reato contro la morale pubblica, e non contro la persona, fino al 1966. Questa mentalità non si sradica in poche generazioni. Ma colpisce che oggi ne siano portatori i più giovani: alcuni protagonisti di questi fatti atroci sono minorenni. È il sintomo di un’emergenza educativa su cui occorre interrogarsi».

A suo avviso, con l’insegnamento dell’educazione sessuale a scuola cambierebbe qualcosa?

«L’età media dell’accesso al porno è dodici anni. Un accesso gratuito e non mediato da alcuna competenza, che avviene in un’età di grande fragilità rispetto al proprio corpo, all’accettazione di sé e alla percezione dell’altro. I ragazzi cercano nel porno quello che hanno sempre cercato: informazioni su come dare e ricevere piacere. E ne trovano un sacco, ma sbagliate. L’educazione sessuale serve a fornire loro quelle giuste: anticorpi contro le manipolazioni e le false rappresentazioni che trovano online».

Dilaga il porno ma c’è un calo del desiderio sessuale. È una contraddizione?

«No, perché un porno che ti propina pillole da cinque minuti di sesso standardizzato, ripetitivo e violento magari lì per lì un orgasmo te lo procura, ma sul medio periodo ti fa morire di noia e di avvilimento. Il buon sesso richiede tempo, creatività e desiderio: tutte cose che rischiamo di perdere se il nostro modello diventa la cattiva pornografia».

Sconvolge il racconto della fabbrica del porno, di quel palazzone-dormitorio…

«Me lo ha raccontato Roberta Gemma, una delle nostre pornostar più reputate, sulla scena da vent’anni, che non a caso dice: se cominciassi oggi, non sceglierei questa carriera. Lei è riuscita a mantenere un approccio mirato alla qualità, oggi gran parte delle ragazze che provano a diventare star restano solo corpi da sfruttare».

La presenza dei pro-life nei consultori la spaventa?

«I consultori pubblici non sono luoghi di dibattito dove portare i “guardiani della morale” con le loro prediche e la loro propaganda. Sono luoghi dove le donne devono trovare medici e specialisti che le aiutino in un momento difficilissimo della loro vita».

Intanto le performer su Onlyfans sono ormai dei personaggi da talk. Cosa ne pensa?

«È un lavoro che hanno scelto e hanno tutto il diritto di farlo, e di comparire nei talk. Sono comunque pochissime quelle che arrivano in tv: la media dei guadagni mensili su Onlyfans è di circa 180 dollari e la maggioranza dei profili ha zero fan. L’illusione dei guadagni facili è solo uno specchietto per le allodole».

Scrive che “dobbiamo tornare a combattere contro un sistema patriarcale che rialza la testa, contro un machismo di ritorno che invade ogni settore della società”. Ma come si fa?

«La formula è in teoria semplicissima: responsabilità personale. Ciascuno faccia la sua parte, maschi e femmine. Questo implica per esempio anche conoscere i meccanismi del settore hard e interrogarsi su quel che guardiamo e su come lo guardiamo».

Per concludere, lei dedica questo libro ai suoi genitori, all’insegnamento della libertà. A suo avviso, oggi la libertà d’espressione e pensiero è sotto attacco in Italia?

«Non credo che sia “sotto attacco”, ma ci sono due cose che bisogna capire bene. Primo: nessuna libertà è conquistata per sempre. Secondo: la libertà non ci viene mai tolta di colpo, come si toglie un cappello, ma per gradi, per spoliazioni progressive. Complice di questo processo è il silenzio. Se l’informazione e l’educazione fanno bene il loro lavoro, l’espressione e il pensiero rimarranno liberi».

