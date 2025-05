Lilith, una storia lunga 40 anni 

Da 40 anni sono al servizio della cultura della città. Libreria di sole donne, gestione della sezione di storia locale, centinaia di presentazioni di libri, rassegne, attività con le scuole di ogni ordine e grado.

La memoria

Questa è la storia della cooperativa Lilith che – come ricordano due delle fondatrici, Anna Lai, oggi presidente, e Teresa Anolfo – «è nata nel dicembre del 1984 per volontà di un gruppo di femministe di diverse provenienze politiche, che conoscevano l’esistenza di altre librerie delle donne presenti in Italia. L’idea ci affascinava molto e decidemmo di farlo anche noi». I ricordi del primo periodo sono ancora ben impressi nella memoria: «Eravamo un gruppo unito – ricorda Teresa, classe ’45 che oggi è dottoressa in pensione – non ricordo un solo litigio. Eravamo entusiaste, volevamo creare qualcosa che in città e nel territorio non c’era». Anche gli aneddoti dei primi mesi sono tanti. «Ricordo che quando andammo in tribunale per registrare la cooperativa – sono le parole di Anna, classe ’44 e insegnante di lettere in pensione, – la proposta venne bocciata e ci dissero “Avremmo capito se dovevate aprire un’impresa di pulizie, ma una libreria”. Non ci arrendemmo, siamo andate a Oristano e abbiamo registrato lì la cooperativa».

Una delle caratteristiche principali che ha animato dall’inizio la cooperativa, che oggi conta circa una decina di socie, era il volontariato. Tutte avevano un lavoro e come ancora ricordano le due fondatrici «all’inizio ci siamo autofinanziate e, qualche volta, anche in seguito». All’inizio degli anni 90 arriva la scelta di ampliare l’offerta culturale. «Partecipammo a un convegno sulla documentazione locale e la cosa ci sembrò molto interessante. Sfruttando una legge regionale sull’occupazione giovanile riuscimmo a far nascere la sezione di storia locale del comune di Carbonia».

L’impegno

Nel corso degli anni la Lilith ha realizzato diversi progetti dedicati specificatamente, oltreché alla memoria storica, alla promozione della lettura con un’attenzione particolare alle scuole del territorio. Una menzione particolare merita “Mediterraneo: navigare tra le letterature”, organizzato insieme all’associazione culturale “libriamoci”. «Nel corso degli anni – ricordano ancora - abbiamo ospitato scrittrici e scrittori provenienti da diversi stati tra cui Palestina, Turchia, Algeria, Iran, Israele, Francia, Albania, oltreché ovviamente Sardegna e Italia». Per celebrare i 40 anni sabato alle 10 presso la sezione della storia locale nella grande miniera di Serbariu si terrà il convegno dal titolo “Libertà femminile tra tradizione e cambiamento” che sarà preceduto dal saluto dei rappresentanti di Comune e Regione. Si proseguirà alle 17 con la presentazione, da parte di Maria Giovanna Piano, del libro “Donna si nasce (e qualche volta si diventa)” delle filosofe Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo, a cui seguirà un pezzo tratto dallo spettacolo “Mammasantissima” con Emanuela Lai, compagnia Teatro Impossibile.

