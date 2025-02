Lilies on Mars & Guzzetti: che trio per “Shine”! 

Con una tripletta di singoli a cavallo tra 2024 e 2025, le Lilies on Mars sono tornate sulla scena dopo qualche anno di silenzio e anticipando dal primo estratto “Wax” (presentato in anteprima su Radiolina a “Caffè Corretto” con Francesco Abate) una collaborazione con il produttore, compositore e musicista Stefano Guzzetti che, come rivelato dalle successive “Superlove” e “Flow”, si estende a un intero disco . Che proprio in questi giorni ha finalmente avuto luce con il titolo “Shine”, uscito per le etichette Mint 400 Records e Shore Dive Records, distribuito da The Orchard e disponibile sulle piattaforme di streaming.

Il progetto

Lilies on Mars è il progetto di Lisa Masia e Marina Cristofalo, di base a Cagliari ma reduci di una lunga trasferta londinese: proprio quella scena musicale indipendente ha contribuito alle sonorità scelte dal duo. Nelle parole delle Lilies, «nel 2009 nessuno credeva che il nostro esordio fosse autoprodotto, persino la stampa era titubante perché la visione che due ragazze potessero autoprodursi era lontana. Ma pur con uno spirito do-it-yourself, ci hanno sempre intrigato evoluzioni e contaminazioni, sia a livello umano che artistico. Con questo album siamo tornate alle sonorità shoegaze e dream pop che caratterizzano le prime pubblicazioni, rispetto alla svolta elettronica presa già nel 2015 con “Ago”. I cambiamenti sono stati gli spostamenti e i nuovi stimoli, ma la matrice resta la stessa e l’incontro con Stefano ha rafforzato una visione che abbiamo scoperto subito esserci comune».

Ritorno alle radici

“Shine” è quindi per le Lilies il ritorno alle radici, dotate però di una consapevolezza ulteriore e arricchita di nuove influenze, grazie anche all’importante contributo di Guzzetti agli arrangiamenti. Come racconta infatti il compositore, già affermato solista e autore di colonne sonore, «ritengo che varie mie ispirazioni, condivise anche con Lisa e Marina, siano confluite poi nel lavoro. In quanto bassista, sono sempre stato grande amante di musicisti come Peter Hook dei New Order o Simon Raymonde dei Cocteau Twins. E da ascoltatore, posso dire di essere cresciuto ascoltando molta elettronica ma anche tanti gruppi indie come My Bloody Valentine, Slowdive e Lush: tutte cose che credo che si sentano in “Shine”».

L’altra metà

La collaborazione tra il duo e Guzzetti nasce nel 2019 da un progetto strumentale tra l’autore e Marina Cristofalo, che finirà per assumere le sembianze del disco oggi su tutte le piattaforme e coinvolgere anche Lisa Masia, l’altra metà delle Lilies. «Il primo pezzo di Stefano e Marina che ho sentito è stato “Shine”, la title track: ho subito avuto voglia di buttarci dentro delle chitarre con echi e riverberi, ma mi è venuta spontanea una linea vocale e da lì ho boicottato ! È stato Stefano poi a mostrarmi il tutto sotto una nuova luce, aggiungendo la sua profondità e toccando la nostra».

Otto tracce

Così le otto tracce del disco si colorano di «chitarre e bassi che si intrecciano con echi spaziali e voci eteree, e ogni brano è stato costruito nell’obiettivo di tessere atmosfere in cui elementi elettronici e strumenti analogici si trovino in equilibrio. È un processo creativo molto avvolgente dal vivo, e continueremo a spingerci verso i confini, disegnando dei paesaggi sonori immersivi».

