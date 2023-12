Liliana Segre: «In pena per Israele e per i palestinesi innocenti» 

Roma. Le parole di pace più forti, nella piazza voluta dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane per dire “No all’antisemitismo e al terrorismo”, le ha dette una sopravvissuta alla Shoah, una donna che ha già visto l’orrore del conflitto armato e dell’odio. «L’eterno ritorno della guerra mi fa sentire prigioniera di una trappola mentale senza uscita, spettatrice impotente, in pena per Israele ma anche per tutti i palestinesi innocenti, entrambi intrappolati nella catena delle violenze e dei rancori», dice ai tanti di piazza del Popolo Liliana Segre, senatrice a vita e simbolo della memoria e della testimonianza. Segre spende parole di compassione: «Provo angoscia per gli ostaggi e per le loro famiglie, provo pietà per tutti i bambini, che sono sacri senza distinzione di nazionalità o di fede, che soffrono e muoiono. Che pagano perché altri non hanno saputo trovare le vie della pace».

Tocca poi alla presidente dell'Ucei Noemi Di Segni lanciare messaggi sia alle forze politiche che alla Chiesa perché «la religione non deve mai essere guerra». «Avremmo voluto non essere noi a organizzare ma essere ospiti della manifestazione promossa dalle istituzioni e siamo noi alla fine i promotori – dice rivendicando l’iniziativa - Ci prendiamo questa responsabilità ma vogliamo far capire che noi non siamo quelli da compatire. Ci dobbiamo unire, essere insieme a tutte le forze politiche». Uniti a difesa di Israele e contro il terrorismo perché Hamas «non difende un popolo o un territorio ma ha la volontà di portare a pieno e a fondo un piano di sterminio». Per questo l’urgenza di dire a Papa Francesco «di non mettere tutti sullo stesso piano, l’equidistanza e l’equivicinanza non aiutano a cogliere il vero problema. L’appello delle Comunità è stato accolto dal governo e dall’opposizione: presenti il presidente della Camera Ignazio La Russa, un nutrito gruppo di ministri da Tajani a Salvini, e poi Elly Schlein, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Maria Elena Boschi.

