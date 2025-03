«Liliana Resinovich strangolata con una mossa di judo» 

Trieste. Una sorta di miniera. Così appaiono le 240 pagine della perizia medico-legale fatta sul corpo di Liliana Resinovich dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo e dai suoi collaboratori. A una lettura più attenta emergono particolari che confermano quanto già si è diffuso nei giorni scorsi avvalorando l'idea che si è trattato di un suicidio,

Innanzitutto il volto di Liliana, morta nel 2021: «Era attinto da lesioni non solo anteriormente, ma anche alla superficie laterale destra e sinistra. A seguire, poi, la mano destra». Si parla di «quattro poli d'urto (colpi) diversi». La relazione, tanto per essere chiari, esclude «un evento accidentale come una caduta» perché «sarebbe necessario che questa fosse avvenuta in maniera rocambolesca, con un rotolamento o un movimento tale da fare urtare il volto più volte contro una superficie piana o ottusa». I quattro poli d'urto, inoltre, «hanno interessato differenti distretti corporei (fronte sinistra, temporale di destra, labbro di destra e mano destra), con anche più lesioni in un medesimo segmento». Trova dunque conferma l’ipotesi dell'omicidio: «Un movimento di iperflessione o iperflessione combinata con forze di rotazione del segmento cervico-toracico (shime-waza nel judo)». Una manovra letale, se fatta energicamente. La perizia è molto chiara: «Afferramento da tergo con incavo dell'avambraccio dell'aggressore che avvolge il collo».

