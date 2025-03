Liliana morta nel luogo del ritrovamento 

Trieste. Liliana Resinovich sarebbe morta il giorno stesso della scomparsa, il 14 dicembre 2021, e, dal momento che non sarebbero emersi elementi che andrebbero a escluderlo, potrebbe essere morta proprio nel luogo in cui è stato trovato il suo cadavere, ovvero nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Una teoria sostenuta dal fatto che non sarebbero emersi elementi contrari a tale scenario. Inoltre non ci sarebbero evidenze su un possibile congelamento del corpo. A quanto si apprende, dalla perizia firmata dall'anatomopatologa forense, Cristina Cattaneo, la 63enne sarebbe morta soffocata, per asfissia meccanica, indotta da terzi. Si confermano dunque le indiscrezioni. Un elemento che ora spetterà agli inquirenti approfondire. Nel corso della perizia sarebbe stata individuata una minima quantità di peli, appartenenti a terzi e rinvenuti sui sacchetti, sul pube e sugli indumenti di Liliana. Dai periti sarebbero quindi state suggerite agli inquirenti indagini genetiche per poter risalire a chi appartengono. Non si esclude la possibilità che derivino anche da contaminazioni avvenute durante la prima fase di indagini. I legali delle parti, che finora hanno potuto visionare parte della consulenza - firmata, oltre che da Cattaneo, anche da Stefano Tambuzzi, Biagio Eugenio Leone e Stefano Vanin - sono in attesa di ricevere il documento, di oltre 200 pagine.

