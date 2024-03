Liliana Cano tra dipinti e disegni: retrospettiva sulla grande artista  

“Sono sempre in movimento, mai statica” diceva di sé stessa, ed era una descrizione aderente, perché lo spostamento da un luogo geografico a un altro, e la bramosia della vita, hanno segnato l’opera e la biografia di Liliana Cano.

Lo si scorge guardando le sue opere in mostra fino al 19 maggio a Palazzo di Città a Cagliari: una retrospettiva, curata dall’Archivio Cano, dedicata a una delle figure più interessanti del panorama artistico sardo, e non solo, della seconda metà del Novecento. Allieva di Giacomo Manzù e di Felice Casorati, la pittrice è nata a Gorizia da genitori sardi, trasferitasi a Sassari allo scoppio della seconda guerra mondiale. È scomparsa nel 2021 all’età di 96 anni.

Oltre cento opere, tra dipinti e disegni, provenienti da collezioni private, “Il racconto di una vita” è un percorso esaustivo del suo lavoro, influenzato dal contesto storico e culturale in cui Cano visse e operò. Iniziata alle peregrinazioni durante l’infanzia, al seguito dei genitori, da adulta abitò in Sardegna, poi in Francia -dopo una breve permanenza in Spagna- e infine di nuovo nell’Isola, a Sassari, dove trascorse l’ultimo periodo della sua vita.

L’antologica, che si inserisce nel filone delle mostre dedicate dall’assessorato alla Cultura cittadino alle artiste, segue l’itinerario professionale e biografico della volitiva pittrice. Le prime cinque sezioni ripercorrono il suo lavoro: dal periodo degli esordi (anni ’40), a quello di forte interesse nei confronti delle avanguardie europee (anni '50 e '60), passando per il periodo francese (1978 - 1996) e concludendo col rientro in Sardegna (1996 - 2021). L'ultima sezione contiene gli schizzi, su carta da pacco e matita nera a pasta grassa, che ritraggono scorci storici di Cagliari, dove Cano veniva spesso.

Colta, dinamica, appassionata di musica e letteratura, l’artista sarda ama i colori caldi e la linea di contorno marcata, il segno spesso e robusto, le superfici di grande formato. Aspetti evidenti nel ritratto del 1964 dedicato al figlio, Igino Panzino, anch’egli affermato pittore.

“La storia dell’uomo è quello che mi ha sempre affascinato”, ribadiva, “ed è ciò che ho sempre voluto illustrare”. Come quando, nella seconda metà degli anni Sessanta, si interessa al mondo agro pastorale sardo e i temi delle sue pitture a olio sono il gioco della morra, la tosatura, le feste paesane. E non le basta rappresentarlo, lo vive frequentando gli ovili, il Nuorese, il centro Sardegna. Negli anni Settanta realizzerà alcuni murales, allora forme di protesta sociale e politica: uno a Ozieri, commissionato dai reduci di guerra, e l’altro a Buggerru, ispirato allo sciopero dei minatori del 3 settembre del 1904.

Il decennio successivo, Cano si trasferisce in Francia dedicandosi a grandi cicli pittorici in cui riflette sulla condizione umana, e alla “tensione espressionista“ della fase sarda contrappone toni narrativi più intimi e delicati. In Provenza rimarrà 18 anni, e lì traccerà “un universo arcaico, lirico e visionario”. Al rientro nell’Isola, nel 1996, si stabilisce in campagna, e qui ri prende il sopravvento la sua profonda spiritualità religiosa. Lavora alacremente fino alla sua morte. C’era ancora tanto da dire.

