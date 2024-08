Liguria, resta il no del M5S a Renzi Ma l’accordo su Orlando si avvicina 

La partita del Campo largo ligure è ancora aperta ma ieri nel centrosinistra ci si aspettava a breve, entro domani, l’ok alla candidatura a governatore dem Andrea Orlando. Ufficialmente però il M5S tiene duro su alcune condizioni, mentre resta alle prese col logorante dibattito tra il leader Giuseppe Conte e il fondatore Beppe Grillo. Ieri il capogruppo in Senato, Stefano Patuanelli, ha ribadito il gelo sull’ingresso di Matteo Renzi nell’alleanza: «Chiede di mettere assieme i voti e non i veti. Il problema è che, purtroppo per lui, non conquista voti ma ne fa perdere», ha detto in un’intervista a Qn spiegando però che il no è proprio rivolto al leader di Iv, non a un’area moderata in sé. Ma i paletti, c’è chi spiega in Liguria, potrebbero essere superati. Ad esempio con un stretta sul programma e non mettendo simboli di Italia Viva in una eventuale lista centrista. Renzi intanto ribadisce che sosterrà in tutte le regioni il campo progressista, ma senza veti o «abiure».

