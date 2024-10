Liguria, la pioggia limita l’affluenza 

Nella prima giornata di voto in Liguria è stato il maltempo a farla da padrone, incidendo sulla partecipazione al voto. Il dato di mezzogiorno è in lieve calo rispetto al 2020: dal 13,92% al 13,06%. Un trend confermato in serata con un ulteriore numero negativo: alle 23 i votanti sono stati il 34,69%, nel 2020 alla stessa ora erano stati il 39,8%.

I due contendenti, Marco Bucci e Andrea Orlando, si sono limitati a sottolineare come ogni voto conti in queste ore e a ringraziare quanti hanno permesso il buon funzionamento della giornata elettorale nonostante l’allerta arancione su tutta la regione tranne lo Spezzino. Unico brivido della giornata la scomparsa di materiale elettorale, tra cui copie in bianco di verbali, destinato alle sezioni del Comune di Sanremo. La Procura ha parto un’inchiesta, ma non è chiaro se il materiale sia stato sottratto oppure sia andato perso per un errore.

