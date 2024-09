Liguria, Italia viva fuori dal Campo largo 

Nel Campo largo non c’è pace. Dopo i tormenti per la Rai, con il fronte diviso sul voto per il cda, è arrivato lo strappo in Liguria, con Italia viva che ha detto addio alla coalizione. «Su pressione dei Cinque Stelle - ha spiegato la coordinatrice nazionale di Iv, Raffaella Paita - nelle ultime ore ci è stato chiesto di eliminare l’apparentamento o cancellare dalla lista i nomi di alcuni nostri rappresentanti. E per noi non è politicamente serio». In Liguria, il veto del M5S e di Avs su Matteo Renzi ha pesato di più dello spirito «testardamente unitario» del Pd. Anche se fra i dem la speranza di ricomporre la coalizione non è ancora sfumata. Le trattative sono ancora in corso. E a poche ore dal deposito definitivo delle liste, il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, l’ex ministro Pd Andrea Orlando, ha provato a giocare un’ultima carta: «Una delle parole che sento ripetere quando incontro le persone è: unità. Giro questo appello al Campo largo e ai suoi dirigenti». Questo autunno vanno al voto tre regioni: Emilia Romagna, Umbria e Liguria. Nelle prime due il Campo largo è compatto. Nella terza sembrava che ci fossero tutte le condizioni per l’accordo. Ma all’ultimo minuto si è messa di mezzo la Rai, e la coalizione si è presentata divisa in Parlamento.

