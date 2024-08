Liguria, il sì di Renzi agita il Campo largo 

In due regioni su tre gli schieramenti e i candidati sono decisi, ora a destra come a sinistra il nodo da sciogliere è la Liguria. Qui, dove dopo il caso Toti i giallo-rossi più i centristi possono strappare il territorio al centrodestra, il Campo largo non decolla, anzi rimane congelato. Matteo Renzi, reduce da veti e contro-veti di Avs e M5S, non ha dubbi: è pronto a far parte della coalizione ma «sto aspettando» le linee del centrosinistra ligure «sui punti programmatici aperti». A chi gli rinfaccia l’appoggio al sindaco genovese di centrodestra replica: «Noi abbiamo fatto degli accordi a seconda delle città. Ovvio che d’ora in avanti se stiamo con il centrosinistra non potremmo stare con il centrodestra ma occhio: questo vale per tutti». Renzi o non Renzi, il M5S - che in Piemonte ha preferito correre da solo - valuta ancora e per il momento ha messo sul tavolo il nome del senatore Pirondini, ma le interlocuzioni con il Pd procedono quotidianamente. In campo resta Andrea Orlando. L’ex ministro sta girando in lungo e largo la sua terra ma - dicono fonti qualificate - metterebbe a disposizione il suo lavoro anche di un candidato terzo, se fosse necessario. La quadra dovrebbe trovarsi entro inizio settembre alla festa nazionale dell’Unità, dove parteciperà anche Giuseppe Conte.

