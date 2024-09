Liguria, da Renzi un altro passo verso il Campo largo 

Il Campo largo si sta schierando per la candidatura dell'ex ministro Pd Andrea Orlando alla guida della Liguria, ma la costruzione della coalizione non sarà semplice. L'ingresso di Italia viva potrebbe essere più vicino, visto che Matteo Renzi si è detto disponibile ad accettare la condizione posta dai potenziali alleati, cioè l'uscita di Iv dalla giunta di centrodestra che governa Genova. Ma il M5S resta fermo: con Renzi no.

Carlo Calenda invece non ha ancora deciso se sarà della partita: in un post, Orlando ha affrontato le sollecitazioni di Azione sulle infrastrutture, ma fra i big del partito c'è chi resta freddo sull'ipotesi di entrare in coalizione. La costruzione del Campo largo ligure resta quindi un cantiere. Il pallino è in mano alla segretaria del Pd, Elly Schlein, che sta cercando di mettere insieme l'alleanza più larga possibile, come terreno di prova della sfida a Giorgia Meloni, quando ci saranno le Politiche.

In Liguria, ha detto Schlein, «ci sono stati passi avanti significativi, con una convergenza che si fa sempre più larga attorno al profilo solido e competente di Andrea Orlando. La sua esperienza sul campo del lavoro e delle politiche industriali, ma anche delle battaglie per la sanità pubblica, è di garanzia». Dopo il via libera del M5S all’ex ministro, il nodo più grosso resta l'eventuale presenza di Renzi in coalizione. Nei giorni scorsi, Schlein aveva invitato il leader di Iv a non tenere il piede in due scarpe, cioè sia nella giunta genovese guidata da Marco Bucci sia nell’alleanza pro-Orlando. La risposta è arrivata in un'intervista a La Stampa: «Siamo pronti a separare la nostra strada da quella del pur bravo Bucci», ha detto Renzi, «e a essere presenti in una lista riformista senza simboli di partito, a sostegno della candidatura di Andrea Orlando».

Ma l'eventuale arrivo dei renziani non è gradito a tutti. Dal M5S liquidano la questione ricordando le parole dei giorni scorsi di Giuseppe Conte: «Lasciare questo spazio a Renzi è un grande harakiri», quindi no all'alleanza sia a livello nazionale sia locale. Per quanto riguarda Azione, sarà il direttivo nazionale a decidere se far parte o meno del Campo largo ligure. Fra i big c'è però chi sottolinea la «distanza siderale» fra le componenti della coalizione su vari temi, a partire dalle infrastrutture.

