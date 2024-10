Liguria ancora sott’acqua Trovato morto un cercatore di funghi 

GENOVA. Strade e autostrade allagate, caselli chiusi, cascate d’acqua dai viadotti, auto bloccate, l’acqua dentro gli autobus in movimento.

E poi torrenti oltre gli argini, negozi e scantinati allagati e l’allerta rossa per i due fiumi della Liguria, Entella e Magra, a rischio esondazione. È stata una seconda giornata di grandi nubifragi in Liguria, dove si registrano anche tante frane che bloccano strade minori e dove l’allerta più grave per allagamenti è stata prolungata. Si registra anche un morto, il 75enne Mario Zito, sorpreso dalle piogge nei boschi mentre cercava funghi: è scivolato in un dirupo mercoledì ma il corpo è stato ritrovato ieri. Il maltempo minaccia ora tutto il Nord, con un’allerta arancione in Liguria e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. La Protezione civile della Liguria ha indicato punte di 70-80 millimetri di acqua, caduti a causa di una perturbazione con temporali autorigeneranti che si è spostata lentamente dal mattino da ponente e levante. Dove è passata ha allagato le strade, provocato blocchi stradali e danni alle attività. Mercoledì ha colpito la provincia di Savona, ieri ha inondato quelle di Genova e La Spezia. Sui social gli automobilisti bloccati hanno mostrato le immagini di una cascata dal viadotto dell’Aurelia a Sori, violenti fiotti d’acqua sputati dai viadotti dell’A12, torrenti turbinosi ai limiti degli argini.

RIPRODUZIONE RISERVATA