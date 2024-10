Liguria allagata, a Milano esonda il Lambro 

GENOVA. Temporali e piogge intense al centro-nord, con effetti pesanti per molti territori soprattutto per l’esondazione di fiumi e canali. In Liguria una allerta arancione per piogge intense si è subito tramutata in rossa nel Levante Ligure. A Genova è esondato un rio, il Fegino, a cui sono seguiti allagamenti sparsi in tutta la città. Ma le precipitazioni intense hanno interessato anche altre regioni, tra cui la Lombardia e la Toscana, soprattutto in Garfagnana. Problemi anche in altre zone, dal Friuli Venezia Giulia alla Tuscia.

In Liguria ieri pomeriggio sono aumentati i livelli dei torrenti, soprattutto nello Spezzino, monitorati dalla Protezione civile regionale. Chiuse a Genova le scuole di ogni ordine e grado. A preoccupare sono le possibili conseguenze su un territorio già in difficoltà per la pioggia delle scorse ore, che hanno raggiunto oltre 300 millimetri in Valle Stura con una intensità vicina ai 100 millimetri all’ora che ha provocato smottamenti e allagamenti. A Milano è esondato il fiume Lambro e per il Seveso si è corso ai ripari con l’attivazione, intorno alle 14.20, di una vasca che ha raccolto buona parte delle acque. Dalle prime ore del mattino, ha spiegato l'assessore alla sicurezza Marco Granelli, sono caduti tra i 55 e i 60 millimetri di pioggia. I temporali hanno interessato anche la provincia di Varese, con l’annullamento della gara ciclistica Tre Valli Varesine.

