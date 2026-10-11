L’Iglesias vola con Capellino 

Iglesias 1

Tortolì 0

Iglesias (4-4-2) : Daga, Montisci, Arzu, A. B. Leroux, Crivellaro, F. Dominguez, Floris, S. Dominguez (28’ st Rodriguez), Capellino (14’ st Piras), Mancini (23’ st Beugre), Maitini. In panchina Bonifacio, Bahlaouan, Figus, Santos, Corsini, Lambroni. Allenatore Porcu.

Tortolì (4-2-3-1) : Krolczyk, Delpiccolo, Scano (26’ st Mastropietro), Carabajal (39’ st Thiam), Guglielmone (1’ st Antinoli), Lezcano, Conti, Loi (19’ st Cadoni), Sulis, Scarafoni (31’ st Balbis), Menseguez. In panchina Bracaglia, Thiobane, Corrias, Nocco. Allenatore Criscuolo.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Rete : nel primo tempo 24’ Capellino.

Note : ammoniti Menseguez, Capellino, Loi, S. Dominguez, Maitini, Cadoni, Crivellaro, Daga, Conti. Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 200.

Iglesias. Prestazione brillante dell’Iglesias che grazie alla terza rete in due gare di Nicolas Cappellino batte il Tortolì, siglando la seconda vittoria consecutiva e risalendo al quinto posto in classifica. Ottima prova per la formazione locale con un voto in più per Capellino, Arzu e Crivellaro, S. Domiguez e Montisci. Buona anche la prova del Tortolì che fallisce il pareggio con Menseguez.

L’avvio

L’avvio è tutto di marca iglesiente: Krolczyk para su Santiago Dominguez, Floris e Capellino e poi vede sfilare un tiro dello stesso Dominguez. Al 24’ il gol: azione insistita dei locali, filtrante di Arzu per Capellino in area piccola che batte Krolczyk col piattone. C’è un’altra parata del portiere su Dominguez prima che si veda anche il Tortolì: al 26’ Menseguez spara alto dal vertice dell’area e poco dopo anche Lezcano sbaglia la mira. Al 45’ altra parata di Krolczyk, stavolta su tiro di Maitini.

La ripresa

Nella ripresa non cambia lo spartito: al 3’ sgroppata di Montisci sulla destra ma poi la conclusione è respinta in corner.

Poco dopo Cappellino tocca indietro per Arzu che con un gran destro da fuori centra la traversa. Krolczyk para su Maitini (9’) ma al 14’ il Tortolì sfiora il pareggio: il cross dalla destra di Sulcis pesca Menseguez in area piccola ma la sua girata di testa va al lato.

Al 24’ botta su punizione di Conti e palo esterno. Al 35’ Carabajal entra in tuffo a piedi uniti su Montisci ma l’arbitro fischia punizione contro e rifila un giallo a Crivellaro e Daga per proteste ed un rosso a un componente della panchina.

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