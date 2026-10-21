L’Iglesias vince ancora e vola in semifinale 

VILLACIDRESE 2

IGLESIAS 3

Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Lussu (8’ st Caferri), Laconi, Abi Jah (20’ pt Bellu), Pilleri, Corda, Frau, Abo (8’ st Carboni), J. Cocco (22’ st Abbruzzi), Caddeo (36’ st Cappai), Cannas. In panchina Cambarau, Melis, Concas, Sanna. Allenatore A. Cocco.

Iglesias (4-4-2) : Daga, A. Leroux Batte, Arzu (15’ st F. Dominguez), Crivellaro, Montisci (8’ st Beugre), Floris (28’ st Lambroni), Capellino, Mancini, Maitini (28’ st R. Leroux Batte), Rodriguez (11’ st S. Dominguez), Piras. In panchina Bonifacio, F. Dominguez, S. Dominguez, Balhaouan, Figus, Santos, R. Leroux Batte, Lambroni. Allenatore Porcu.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : nel primo tempo 2’ Maitini (r), 44’ Cocco; nella ripresa 12’ Caddeo, 43’ Mancini, 44’ Beugre.

Note : espulso Frau al 34’ del primo tempo per proteste eccessive, ammoniti Abib, Corda, Cappai. Recupero 2’ pt-4’ st.

Villacidro. L’Iglesias mette fine al cammino della Villacidrese nella Coppa Italia Eccellenza. Dopo l’1-0 dell’andata i ragazzi di Porcu vincono anche la gara di ritorno in rimonta per 2-3 in extremis. La gara per la squadra di Andrea Cocco comincia in salita: al 2’ è Maitini a portare avanti l’Iglesias su rigore. Difficoltà per la Villacidrese nell’imporre il suo gioco, specie dopo l’espulsione di Frau, ma al tramonto del primo tempo lo spunto di Lussu trova la prima parata di Daga che non può niente sulla ribattuta di Jacopo Cocco. Nella ripresa i gialloblù rimettono il computo totale in parità portandosi sul 2-1 con Caddeo il quale, con uno splendido pallonetto, batte l’estremo difensore avversario. Sul finale di gara però Beugre diventa il vero protagonista di serata. Prima propizia il gol in ribattuta di Mancini, e un minuto dopo approfitta di uno spiraglio per battere Riccio in uscita. Vince l’Iglesias 2-3 che vola in semifinale e affronterà la Nuorese. Villacidrese eliminata che punta al riscatto in campionato nella trasferta di domenica con il Taloro.

RIPRODUZIONE RISERVATA