l’iglesias sogna in grande 

Iglesias 2

Lanusei 1

Iglesias (4-3-3) : R. Daga I, Crivellaro, Arzu, Di Stefano, Fidanza, Abbruzzi, A. Piras, E. Piras, Cancilieri (36’ st Leroux), Salvi Costa, Capellino. In panchina Slavica, Frau, Pintus, Corrias, R. Daga II, Alvarenga. Allenatore Murru.

Lanusei Calcio 1987 (4-4-2) : Dyguda, Kouadio (33’ st Serra), Mameli, Gomes, Troyes, Silva Pereira, Caredda, Rossato, Usai (9’ st Loi), Menezes, Mereu. In panchina Doneddu, Arras, Manca, Marchetta, Paderi, Pisu, Usai. Allenatore Cuccu.

Arbitro : Hrlovic di Venezia.

Reti : 2’ st e 34’ st Capellino, 12’ st (r) Menezes.

Note : ammoniti Menezes, Loi, mister Cuccu. Recupero 1’ pt - 4’ st. Spettatori 250.

Iglesias. Mostra nuovamente un gran carattere l’Iglesias di Giampaolo Murru (ancora privo di Alvarenga e Frau): dopo un primo tempo avaro di emozioni i minerari vanno meritatamente in vantaggio ad inizio ripresa ma subiscono il pari degli ospiti e devono poi contenerne il momento migliore prima di poter esplodere nelle esultanze grazie all’estro del bomber argentino Nicolas Capellino, eroe di giornata con la sua doppietta. Grazie ai 3 punti conquistati ed ai risultati degli altri campi l’Iglesias è ora seconda in classifica (in coabitazione con l’ex capolista Tempio) ad una sola lunghezza dalla nuova battistrada Ilvamaddalena.

Le difficoltà

Il manto in erba naturale dello stadio Monteponi si presenta in pessime condizioni e le due compagini non tardano ad accorgersene: costruzioni e fraseggi risultano difficili e si opta spesso per il lancio a scavalcare il centrocampo. Ne viene fuori un primo tempo molto spezzettato nel quale è l’Iglesias a condurre le danze ma senza collezionare nitide palle gol. Al 2’ della ripresa arriva però il vantaggio locale: capitan Edoardo Piras lancia Capellino sull’out di sinistra, l’attaccante argentino entra in area, resiste alla carica di due difensori e batte Dyguda con un perfetto diagonale mancino. C’è però poco tempo per esultare dato che già all’8 una zuccata in area piccola di Mereu costringe Daga ad innescare i propri riflessi per respingere oltre la traversa.

Le occasioni

Conclusioni che sono però un preludio al pareggio: al 12’ l’arbitro Hrlovic indica il dischetto per un atterramento di Rossato durante una mischia in area. Menezes sigla l’1-1. È il momento migliore del Lanusei e Daga deve smanacciare su un corner battuto direttamente in porta dello stesso Menezes. Al 34’, però, l’Iglesias sigla il gol vittoria: sponda con la nuca di Salvi Costa per un possibile inserimento a destra di Capellino, che crede nella precisione del compagno e aggancia un pallone difficile, lo difende mentre si accentra per poi esplodere un terrificante sinistro dai 20 metri che si insacca sul secondo palo. Daga para nuovamente su Mereu al 37’ e allo scadere c’è anche un decisivo salvataggio di Leroux che toglie la palla in extremis a Loi prima che questi la butti dentro da due passi.

