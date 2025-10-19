l’iglesias soffre ma batte il taloro 

Iglesias 2

Iglesias (4-3-3) : Riccio, Crivellaro, Arzu, Di Stefano, Fidanza, Abbruzzi, E. Piras, Frau, Salvi Costa, Alvarenga, Capellino. In panchina Slavica, Mancini, Pintus, Corrias, Tiddia, Cancilieri, Daga. Allenatore Murru.

Taloro Gavoi (4-3-3) : M. Fadda, Soro, Fois, Secchi, Lapia, Castro, A. Fadda (13’ st Santoro), Cossu (38’ st Zappino), Caddeo, Navarrete, Malatesta (13’ st Mameli). In panchina Medde, Trogu, Canessini, Canu, Sanna, Moro. Allenatore M. Fadda.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : st 4’ Abbruzzi, 15’ Santoro, 34’ Alvarenga.

Note : ammoniti Di Stefano, Cossu, Fois, Santoro, Lapia, Capellino, Crivellaro. Recupero 0’ pt - 4’ st. Spettatori 140.

Iglesias. Vittoria soffertissima per l’Iglesias ai danni di un Taloro arcigno e dinamico per tutti i 90’. Dopo un primo arrembante dei minerari (tante le occasioni fallite, la più ghiotta al 25’ sottoporta da Salvi Costa) è Abbruzzi a siglare l’1-0 al 4’ della ripresa (determinante il lavoro di Capellino sulla fascia destra) ma il Taloro impatta al 15’ con Santoro grazie ad un pasticcio della difesa. Dopo varie chances fallite da Salvi Costa e Frau è Alvarenga, su punizione da 30 metri, a siglare il gol vittoria: Fadda è coperto e non interviene su una palla non irresistibile. Al 41’ rigore contestatissimo per il Taloro ma Caddeo lo manda a lato.

