L’Iglesias si prende il derby 

Iglesias 1

Carbonia 0

Iglesias (4-2-3-1) : Idrissi, Brailly, Pitzalis (39’ st Crivellaro), Mechetti, Giorgetti, A. Piras (37’ st Marcon), Illario, E. Piras, Cancilieri (23’ st Mastropietro) Capellino, Alvarenga. In panchina Riccio, Chessa, Mancini, Fenu, Restivo. Allenatore Murru.

Carbonia (4-5-1) : Galasso, Atzeni, Broglia, Chidichimo, Mancini, Ian Moreno, Abbruzzi (39’ st Lambroni), Ricci (3’ st Caffaro), Pavone, Isaia, Mastino. In panchina D. Doneddu, D. Cocco, Carboni, Tocco, Filippi, G. Cocco, F. Doneddu. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Rete : st 14’ Capellino.

Note : ammoniti Giorgetti, Mancini, E. Piras, Mastino. Recupero 2’ pt - 5’ st. Spettatori 400.

Iglesias. Davanti al pubblico delle grandi occasioni (almeno 400 i presenti), una zampata del centravanti Nicolas Capellino, al 14’ della ripresa, consente all’Iglesias di fare suo il sentitissimo derby minerario del Sulcis battendo il Carbonia.

Un risultato che serve ai padroni di casa a blindare il quinto posto in classifica mentre i cugini del Carbonia masticano amaro per essere stati riassorbiti nella zona playout e dovranno giocarsi tutto nell’ultima giornata ospitando la Ferrini che ha gli stessi punti dei minerari.

La cronaca

Il fischio d’inizio è accompagnato dai cori della torcida del Carbonia che colorano l’atmosfera anche con vari fumogeni. Parte meglio l’Iglesias che cerca subito di tessere la propria tela: al 7’ Capellino è in ottima posizione ma Chidichimo interviene proprio mentre il centravanti sta calciando a rete. Sul successivo corner Giogetti tenta la girata acrobatica non trovando la porta. Al 16’ azione sontuosa dell’Iglesias con sponda di testa di Capellino per Alvarenga che in rovesciata costringe Galasso a deviare in corner. Al 43’ Capellino mette Cancilieri davanti al portiere e Galasso è bravo a murare l’attaccante.

La ripresa

Al 12’ un’azione con tocchi tutti di prima porta al tiro Caffaro il cui tiro è pero a lato. Passano 2 minuti e Capellino ruba palla sull’out di destra, entra in area e con un destro da posizione defilata batte il portiere. Prova subito la replica Pavone ma Idrissi è attento. Al 24’ ancora Pavone, lanciato da Caffaro sul filo del fuorigioco, prova un rasoterra in area ma Idrissi para a terra. È il miglior momento del Carbonia che va al tiro anche con Abbruzzi e con una punizione mancina di Broglia. Il Carbonia cerca il pareggio fino allo scadere ma Idrissi dice no ad Abbruzzi (44’) e la traversa fa altrettanto sul piattone allo scadere di Mancini.

Il dopo gara

«Abbiamo fatto il nostro dovere vincendo il derby davanti ad uno splendido pubblico. Cercheremo di fare altrettanto a Ghilarza», dice Giampaolo Murru negli spogliatoi. «È andata male, ora testa alla gara con la Ferrini», è il commento amaro di Diego Mingioni.

